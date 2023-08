"Retraités ou maltraités ?" : enquête inédite à voir sur ARTE mardi 29 août 2023

Quelle retraite les jeunes Européens auront-ils demain ? Comment assurer la pérennité d’un système mis à mal par la démographie et les crises économiques ? Une enquête fouillée sur une question hautement sensible à découvrir mardi 29 août 2023 à 22:30 sur ARTE.

"C’était une promesse essentielle de notre société que la jeune génération serait un peu mieux lotie que celle de ses parents, rappelle Carl-Georg Luft, économiste comportementaliste à la Fondation pour les droits des générations futures. Or cette promesse est de plus en plus difficile à tenir, j’irais même jusqu’à dire, au vu de la situation actuelle, qu’elle est rompue."

Moritz Junge, 19 ans, qui n’a pas encore entamé ses études supérieures, s’interroge : à quel âge pourra-t-il prendre sa retraite et avec quel montant de pension ? Pour le savoir, il cherche, en vain, des réponses auprès de plusieurs organismes en Allemagne

Estelle Vie, mère et autoentrepreneuse de 32 ans, se prépare au pire, tout comme ses proches. "On part du principe que l’on ne pourra pas compter d’un point de vue financier sur une retraite suffisante pour vivre et qu’il nous faudra trouver d’autres solutions", explique-t-elle.

Alors qu’en Europe l’espérance de vie augmente, que les baby-boomers nés dans les années 1950-1960 vont quitter en masse le marché du travail, que le nombre de naissances est en baisse et que les crises économiques se succèdent, le système de retraite par répartition, en place en Allemagne et en France, pourra-t-il perdurer ? Les pensions versées aux retraités leur permettront-elles de vivre décemment ?

Angoisses légitimes

Revenant sur l’histoire du modèle collectif de prévoyance vieillesse et sur les réformes – souvent douloureuses – décidées ces trois dernières décennies des deux côtés du Rhin, Sabine Jainski et Ilona Kalmbach élargissent la focale en se penchant sur la situation de nos voisins européens, en l’occurrence la Suède, l’Autriche et la Pologne.

Donnant la parole à des spécialistes (statisticiens, économiste, spécialiste des politiques sociales à l’OCDE…) ainsi qu’à des retraités et des futurs retraités, leur enquête expose également des solutions qui permettraient d’assurer de meilleures pensions et d’apaiser les angoisses légitimes d’une partie de la jeunesse.