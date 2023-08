"L'énigme Jean-Jacques Goldman" à revoir sur W9 jeudi 31 août 2023 - Vidéo

Jeudi 31 août 2023 à 21:05, Jérôme Anthony vous donne rendez-vous sur W9 pour voir ou revoir le document "L'énigme Jean-Jacques Goldman".

Référence de la chanson française, Jean-Jacques Goldman est toujours la personnalité masculine préférée des Français, 40 ans après son tube « Il suffira d’un signe » en 1981. Pourtant, son dernier album remonte à 2001 et il s’est progressivement effacé de la scène médiatique.

De ses collaborations mythiques avec des artistes d’exception à son engagement pour les Restos du cœur, de ses plus grands succès à ses affrontements avec la presse, entrez dans l’univers et la carrière de cet artiste à part, qui a su trouver un équilibre entre popularité, vérité et secrets…