"60 jours en prison" : les 2 premiers épisodes à revoir sur RMC Story jeudi 31 août 2023

Jeudi 31 août à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir les deux premiers épisodes de la série documentaire "60 jours en prison".

Sept volontaires ont accepté d´être incarcérés pendant 60 jours pour vivre aux côtés des détenus dans la prison du comté de Clark. Ni les prisonniers, ni le personnel de la prison ne connaissent leur mission.

Cette expérience immersive inédite ouvre les portes de l´univers carcéral, au plus proche des détenus. Un accès exclusif, jamais obtenu jusque-là, aux problématiques de ce terrain afin de mieux en comprendre les difficultés et de faire évoluer les mentalités et les conditions de détention, aussi bien du côté des prisonniers que du personnel pénitentiaire.

21:10 Épisode 1

Sept volontaires quittent leur quotidien pour s´infiltrer en milieu carcéral, et devenir des « prisonniers ordinaires » pendant 60 jours. Sous couverture ils doivent faire preuve de vigilance et conserver secrète leur véritable identité afin de gagner la confiance des autres détenus. Ils servent aussi d´informateurs pour comprendre les conditions de détention et les rouages du système pénitentiaire américain.

22:05 Épisode 2

Les quatre premiers volontaires entament leur expérience immersive. Ils sont incarcérés dans la prison du Comté de Clark, et parmi eux : un membre des Marines, un officier de police, un instituteur et une mère au foyer. Ils doivent parvenir à s´intégrer parmi les 500 détenus incarcérés.