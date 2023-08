"Camping géant ou familial : à chacun son camping !" sur TFX vendredi 1er septembre 2023

Vendredi 1er septembre 2023 à 21:05, Karine Ferri vous proposera de découvrir le documentaire inédit "Camping géant ou familial : à chacun son camping !".

« Camping Paradis », c’est bien sûr l’indémodable série à succès sur TF1. Mais vous allez voir que c’est aussi une franchise de plus de 90 établissements labellisés « Camping Paradis », qui permet aux vacanciers de plonger « en vrai », dans l’univers de la série. Même nom, même couleur, même esprit familial et festif… vous découvrirez les secrets du succès de cette franchise.

Car le camping, les Français en raffolent. 70% d’entre eux y ont séjourné au cours des 5 dernières années. Un marché colossal de 3 milliards d’euros, qui devrait encore grimper de 3% cette année.

Pour rafler la mise, la grande tendance, ce sont justement les campings franchisés : à côté de « Camping Paradis », d’autres grandes marques comme « Yellow Village » ou encore « Flower Campings ». Tous ont leurs spécificités et leurs astuces pour attirer toujours plus de vacanciers.

Pour profiter des avantages de l'un de ces grands groupes, les patrons de camping doivent leur reverser une partie non négligeable de leurs recettes.

Néanmoins, vous découvrirez pourquoi ces franchises séduisent malgré tout de plus en plus d’établissements… et de vacanciers.

Du côté des campings indépendants, la défense s’organise.

A Lacanau, vous découvrirez Vincent et sa famille, les propriétaires du camping 5 étoiles « Océan ». Face à la concurrence, ils ont trouvé le moyen de se démarquer : un gigantesque dôme aquatique à 8 millions d’euros. Succès garanti, peu importe la météo.

Vous suivrez également Michel, ancien agriculteur. Parti de rien, il est aujourd’hui à la tête d’un empire de 14 établissements ! Son crédo : offrir aux vacanciers des campings à très forte identité. Comme son tout dernier concept, le camping zen : ici, pas d’animation, juste le calme et la tranquillité pour tous.

Quelles sont les méthodes et les petits secrets de ces rois du camping ?

Plongez dans l’univers très disputé de la tente et du mobil-home.