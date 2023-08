"Venise : les défis hors normes des bâtisseurs" sur RMC Découverte vendredi 1er septembre 2023

Vendredi 1er septembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Venise : les défis hors normes des bâtisseurs" réalisé par Guilain Depardieu.

Venise, l’une des plus belles villes du monde, est née d’une audace extraordinaire : la volonté de bâtir une ville au milieu des eaux.

Édifiée il y a plus de 1500 ans sur la boue d’une lagune marécageuse, Venise résiste depuis ses origines aux assauts de la mer, menace impitoyable mais aussi source de sa fortune et de son rayonnement mondial.

Dès sa fondation, les bâtisseurs de Venise ont donc été obligés d’inventer et d’expérimenter sans cesse de nouvelles solutions techniques pour bâtir leur cité et en faire l’une des plus belles villes au monde.

Comment un tel chef d’œuvre d’architecture a-t-il pu voir le jour au beau milieu d’un marécage ? Et quelles techniques aussi exceptionnelles qu’inédites les Vénitiens ont-ils dû mettre au point pour s’adapter à la contrainte de l’eau ?

Pourtant, si la ville de Venise a traversé les siècles, une véritable course contre la montre pour sa survie est désormais engagée.

Venise doit aujourd’hui faire face à des défis extraordinaires qui viennent du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer.

Quelles solutions exceptionnelles ont été déployées par les Vénitiens pour sauver leur ville ?

Grâce à une enquête sur le terrain pour explorer les mystères enfouis dans la lagune, aux interviews des plus grands experts mondiaux et à des images de synthèse, vous allez découvrir tous les secrets de construction de cette ville bâtie sur l’eau… Venise.

Découvrez les secrets de la Cité flottante, vendredi 1er septembre 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.