"Les Alpes à vol d'oiseau" à découvrir sur ARTE samedi 2 septembre 2023

À partir d'images spectaculaires prises depuis le ciel, un voyage à la découverte du toit de l'Europe, façonné par la force des éléments et l'activité humaine. Un document à voir ou à revoir sur ARTE samedi 2 septembre 2023 à 20:50.

Si la conquête des sommets et le tourisme de masse ont modifié l'imposante chaîne des Alpes au fil du temps, cette région reste un milieu hostile, où la nature menace sans cesse de reprendre ses droits.

Observé depuis le ciel, ce monde pluriel et majestueux révèle d'autres aspects.

Prises de vue en Cineflex

Entre les alpages verdoyants, les cascades, les châteaux et les cols vertigineux, le paysage, sculpté par les interactions entre l'homme et la nature, paraît méconnaissable à vol d'oiseau. Les routes en lacets deviennent un tableau abstrait, les falaises ressemblent à un paysage lunaire, et des villages de poupées émergent ici et là.

Au cours de ce voyage sensoriel étonnant sur le toit de l'Europe, les Dolomites, le mont Blanc, l'Allgäu ou le glacier d'Aletsch, comme autant de lieux chargés de vie et d'histoire, livrent leurs secrets.

Une expérience cinématographique inoubliable, grâce aux prises de vue aériennes en Cineflex.