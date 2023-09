"Mystifications" : enquête de Patrick Cohen sur l'antiscience dimanche 3 septembre 2023 sur France 5 - Vidéo

À découvrir sur France 5 dimanche 3 septembre 2023 à 20:55, "Mystifications", un documentaire inédit réalisé par Patrick Cohen qui revient sur les quatre grandes controverses scientifiques passées.

La crise de la covid-19 a mis en évidence l’ère des mystifications scientifiques et des mystificateurs. Qui sont ces derniers ? Et qu’est-ce qui explique qu’une partie de la population adhère aujourd’hui à ces discours fantaisistes et mensongers ?

Les mystificateurs ne sont en fait pas apparus d’un seul coup un jour de printemps 2020. Ce documentaire propose de remonter le fil, d’enquêter dans l’histoire récente de l’antiscience, avant même l’arrivée des réseaux sociaux. De partir des « mystifications » et de raconter qui se cache derrière, avec quelles méthodes et quelles intentions.

Qui ont été les grands mystificateurs de ces dernières décennies — de Trofim Lyssenko à Didier Raoult ?

Tout au long de ces 90 minutes, ce documentaire explore les éléments qui leur ont permis de prospérer, dans une approche historique et sociétale ; afin de révéler comment se propagent de fausses informations qui mettent en danger la santé publique et entraînent une perte de confiance dans la science et la médecine.

Le documentaire mêle interviews inédites, archives méconnues et prend la forme d’une enquête menée par Patrick Cohen, nous plongeant dans quatre grandes controverses scientifiques passées. Nous les analysons à l’aune de la pandémie que nous venons de traverser.