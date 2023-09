"1940, main basse sur le cinéma français" sur France 5 dimanche 3 septembre 2023

Dimanche 3 septembre 2023 à 22:30, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "1940, main basse sur le cinéma français", un documentaire réalisé par Pierre-Henri Gibert.

En 1940 naît à Paris la Continental, société de production de films créée par l'occupant. A sa tête, Alfred Greven, producteur cinéphile et homme d'affaires opportuniste.

Pendant les années d'occupation, sous les directives de Goebbels, il s'assure les services des meilleurs artistes et techniciens du cinéma français pour produire des films à succès, hautement divertissants, et, stratégiquement, sans aucun message de propagande.

En parallèle, il profite de la spoliation des biens juifs pour racheter cinémas, studios et laboratoires, et prendre ainsi le contrôle de toute la chaîne de fabrication des films. Objectif : créer en Europe un second Hollywood.

Plusieurs des 30 longs-métrages ainsi produits sous l'égide Continental comptent, encore aujourd'hui, parmi les classiques du cinéma français.