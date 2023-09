"Sous-marin et navires militaires : techno XXL" sur RMC Découverte lundi 4 septembre 2023

Lundi 4 septembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Sous-marin et navires militaires : techno XXL".

Des navires de combats ultra technologiques, un porte-avions nouvelle génération pour les avions de chasses du futur, des sous-marins nucléaires aux innovations spectaculaires...

Ces colosses des mers sont entièrement conçus et assemblés par une seule et même entreprise... et elle est Française...

Naval Group, avec des usines gigantesques, réparties dans toute la France, construit les bateaux du futur...

A commencer par le nouveau sous-marin lanceur d'ogives nucléaires. La nouvelle génération sortira en 2035... La Marine Nationale disposera de nouveaux missiles déployés sur un navire faisant autant de bruit qu'un banc de crevettes... Une force de frappe capable de raser un pays tout entier...

La FDI, elle, est une nouvelle frégate dont le radar peut riposter lui-même à une attaque en envoyant un missile en un dixième de seconde...

Un autre navire constitue une première mondiale. Il déploie une armada de drones pour traquer les mines dans les mers du monde entier... Des drones sous-marins, aériens, ressemblant à des hors-bords ou bien encore des drones kamikazes.

En 2038 sortira des usines le nouveau porte-avions Français... plus grand, plus rapide, il pourra catapulter plusieurs dizaines d'avions de chasse en un temps record... des Rafales, mais aussi les avions de chasse du futur avec le SCAF.

Pour la première fois, Naval Group, l'une des entreprises les plus secrètes au monde, nous ouvre ses portes sur les projets les plus innovants de son histoire.