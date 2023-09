"Les voyages de Nicky" : Le Mexique et le Japon sur France 5 mardi 5 septembre 2023 avec Nicky Doll - Vidéo

Mardi 5 septembre 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir deux nouvaux numéros de la série documentaire inédite "Les voyages de Nicky" écrite par Nicky Doll et Maxime Donzel : le Mexique et le Japon.

Cet été, Karl Sanchez, plus connu sous son nom de scène Nicky Doll, la célèbre drag queen, nous emmène dans ses bagages pour des aventures tour à tour émouvantes, surprenantes, extravagantes… et bien sûr légendaires !

Un périple qui la mènera en Inde et en Grèce, à la rencontre de celles et ceux qui, comme elle, questionnent le genre à travers le monde. L’occasion de redécouvrir ces pays avec un regard neuf, grâce à des personnalités inspirantes, enthousiasmantes, qui incarnent à la fois la transmission de coutumes ancestrales et nous révèlent une infinité de façons d’être un homme, une femme... ou autre !

21.00 Destination le Mexique

Il paraît que le Mexique est l’un des États les plus « LGBT friendly » au monde pour les voyageurs… Alors Karl, alias Nicky Doll, a voulu vérifier si c’était vrai !

À Juchitan, guidée par la pétillante Kika, Nicky rencontre une communauté unique au monde, les Muxes, avant de rejoindre le Yucatan et la petite ville de Merida pour découvrir les liens entre la culture maya et les communautés LGBT d’aujourd’hui. En compagnie d’Iris Valyon, Nicky va découvrir le cadre enchanteur d’un cénote !

À Mexico City, elle retrouve son amie Lolita Banana. Cette dernière lui fait alors découvrir sa ville d’origine et la « lucha libre », sport national au Mexique, avant de performer ensemble lors d’une prestation « caliente »…

21.50 Destination le Japon



Pour Karl alias Nicky Doll, le Japon, c’est une passion lé-gen-daire ! Depuis son enfance, Nicky est fan de culture nippone.

Après avoir découvert Osaka en compagnie de drag queen-guides touristiques, Nicky part pour Kyoto assister à un spectacle de travestissement dans un théâtre populaire. Elle rencontre alors Kodo Nishimura, plus connu sous le nom du Moine en talons aiguilles.

Mais le rapport du Japon aux communautés LGBT est moins « friendly » qu’il n’y paraît. À la Rainbow Pride de Tokyo, Nicky part à la rencontre des activistes du seul pays du G7 à ne pas autoriser le mariage gay…