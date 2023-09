"Brisons le tabou !" du post-partum avec Lorie Pester sur RMC Story mardi 5 septembre 2023 - Vidéo

Lorie Pester vous donne rendez-vous sur RMC Story mardi 5 septembre 2023 à 21:10 pour le premier numéro de "Brisons le tabou !", une nouvelle série documentaire inédite.

"Brisons le tabou !" est une nouvelle collection de documentaires consacrée à la santé des femmes. Ces tabous pèsent et ont un impact majeur sur leur santé. À cause de cette situation, elles subissent honte, errance médicale, retard de diagnostic et manque d’écoute : la moitié de l’humanité est mal soignée.

Le premier numéro de cette collection est consacré au post-partum, la période qui suit l’accouchement jusqu’au retour des règles. Un moment déstabilisant pour les mères où la joie d’accueillir un enfant cohabite avec la fatigue, les changements physiques, les doutes, l’inquiétude et la nécessité de trouver un nouvel équilibre de couple. Des sentiments contradictoires, parfois difficiles à avouer. Les femmes elles-mêmes et le corps médical les ont longtemps minimisés.

Lorie, elle-même maman d’une petite fille de 2 ans et demi, va aller à la rencontre des femmes qui le vivent actuellement. Noémie, Charlotte, Laurie, Floriane nous feront partager leur intimité : découverte d’une nouvelle vie à 3, bébé qui ne dort pas, difficultés pour allaiter, fuites urinaires, baby-clash et même dépression du post-partum.

Nous les suivrons dans leurs vies quotidiennes et dans ce qu’elles expérimentent pour aller mieux, avec des soignants engagés qui veulent que les choses progressent, comme Anna Roy, la sage-femme spécialiste du post-partum, auteure du livre « Le post-partum dure 3 ans ».

Nous découvrirons aussi le témoignage de Clarisse Agbegnenou, championne du monde et médaillée olympique de judo, qui a repris la compétition accompagnée de sa fille Athéna. Celui de Laura Calu, humoriste, qui partage ses galères de jeune maman sans complexes sur les réseaux sociaux. Ou de Renée Greusard, journaliste qui connaît bien, par ses écrits et sa vie personnelle, la difficulté pour concilier maternité et vie de couple.

3 questions à Lorie Pester

Pourquoi avoir fait le choix d’incarner une collection de documentaires autour de la santé des femmes ?

En tant que personnalité publique, j’ai la possibilité de faire passer des messages qui me tiennent à coeoeur et la santé des femmes en est un. C’est pour moi évident de profifiter de ma notoriété pour essayer de faire bouger les choses.

Chanteuse, actrice et réalisatrice, c’est la première fois que vous vous essayez à cet exercice de « journaliste ». Avez-vous apprécié ?

C’est un vrai honneur d’être choisie pour incarner cette série. Pour être honnête, j’ai quand même un peu appréhendé cet exercice que je ne connaissais pas du tout. C’est un métier à part entière. J’ai toujours été du côté de l’interviewé donc j’avais moins l’habitude de poser les questions mais j’ai été très bien accompagnée par les journalistes de la production.

Pourquoi avoir décidé, avec ces femmes, de prendre la parole sur ce sujet ?

Ce n’était pas facile de se livrer, elles le font dans le but d’aider les autres femmes qui peuvent se retrouver face à ces problématiques. Beaucoup d’entre elles m’ont confifié que si elles avaient eu un documentaire comme celui-ci, cela les aurait aidées. Le but est de rassurer ces futures jeunes mamans afifin qu’elles puissent mieux comprendre ce qui leur arrive.