"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Lamborghini Gallardo sur RMC Découverte mardi 5 septembre 2023

Mardi 5 septembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 8ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la restauration d'une Lamborghini Gallardo.

C'est avec une super sportive que Gerry débarque aujourd'hui à l'atelier ! La marque Lamborghini a toujours fait rêver les passionnés et la Gallardo ne déroge pas à la règle ! C'est une véritable bombe ! Dont les performances sont à mettre à l'actif de son V10 de 500 ch.

Mais comme d'habitude, si Gerry a fait une bonne affaire, c'est qu'il y a pas mal de boulot à réaliser sur cette magnifique italienne... Le fabuleux V10 n'est pas au meilleur de sa forme, son embrayage est en bout de course et la boîte de vitesses mécanique, si rare sur ce modèle, mérite plus qu'un réglage...

Acheter une voiture si exclusive représente forcément des risques. Mais en optant pour un modèle extrêmement rare dont la cote affleure les 100.000EUR, Gerry et Aurélien pourraient réaliser un très beau bénéfice !

À la suite de cet inédit, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la saison 7 consacrés à la Citroën Visa Chrono et à la Peugeot 403 cabriolet.