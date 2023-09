"Trois frères, un père et le djihad" : document inédit sur ARTE mardi 5 septembre 2023

Trois jeunes frères bosniaques sont confrontés à l'absence de leur père, incarcéré pour être parti en Syrie. Mais comment grandir avec cette liberté nouvelle sans trahir les préceptes paternels ? Un documentaire au regard aiguisé sur le passage à l'âge adulte et la quête de soi dans une région tourmentée à découvrir sur ARTE mardi 5 septembre 2023 à 23:35.

Dans un village reculé de Bosnie, Jabir, Usama et Useir, trois jeunes frères nés dans une famille de bergers, grandissent dans l'ombre de leur père Ibrahim, un prédicateur salafiste très strict.

Ibrahim fait partie de ce que les autorités et les médias appellent les "revenants", ces femmes et ces hommes partis en Syrie, et qui à leur retour, sont considérés comme des agents ultraradicaux "en dormance". "Je n'ai tué personne. Je suis allé en Syrie pour voir ce qui se passe là-bas", clame celui qui a été arrêté devant les caméras de télévision. Mais la justice ne croit pas Ibrahim et veut en faire un exemple. Elle le condamne à vingt-trois mois de prison pour djihadisme et incitation au terrorisme.

Pour Jabir, Usama et Useir, la vie bascule : ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans les exigences et les commandements sévères de leur père. Les trois frères explorent leur liberté nouvelle, dans l'attente angoissée de son retour annoncé...

Des idéaux dans le gouffre

Pendant quatre ans, dont plusieurs mois avant l'incarcération, Francesco Montagner a filmé au plus près cette famille de bergers dont il pressentait le potentiel dramatique : comment l'islam autoritaire prôné par le père peut-il être vécu par ces jeunes gens, parfois en contradiction avec leurs désis et leurs aspirations ? Alors que le mystère de l'activité d'Ibrahim en Syrie les questionne, il leur faut garder l'esprit clair pour trouver leur voie avant qu'on ne la choisisse pour eux.

Tourné dans un paysage bucolique d'apparence idyllique, un film fort sur la quête d'identité et le passage à cet âge où les responsabilités commencent à vous prendre en tenaille. Un âge où l'on comprend qu'entre ses idéaux et la réalité le gouffre n'a jamais fini de s'agrandir.