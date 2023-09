"Guerre des voisins, ma vie est un enfer" : 1er épisode sur RMC Story mercredi 6 septembre 2023

Mercredi 6 septembre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir le 1er épisode de "Guerre des voisins, ma vie est un enfer", une serie documentaire inédite co-produite par Julien Courbet.

Violences, insultes, dialogue rompu : cette nouvelle émission vous ouvre les portes de ces voisins qui se pourrissent la vie et entre qui le dialogue est totalement rompu.

S’ils ont toujours existé, depuis la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, les plaintes liées au voisinage ont augmenté de 60% selon la CGL, la confédération générale du logement.

Un chemin mitoyen, une pompe à chaleur trop bruyante, les nuisances sonores des enfants : autant de sujets de discorde au coeur du quotidien des voisins qui n’arrivent plus à cohabiter. Entre violences physiques ou verbales, les disputes de voisinage parviennent à s’apaiser avec l’aide d’un médiateur… D’autres peuvent aller jusqu’aux tribunaux.

Épisode 1 Droit de passage

Quand le voisinage devient source de conflit, la vie quotidienne vire soudain au cauchemar. Nuisances sonores, odeurs, vue gâchée : ils seraient plus d’un Français sur deux à ne pas s’entendre avec leur voisin.

Chaque guerre des voisins a son histoire ! À l’occasion de ce premier épisode, vous allez découvrir quatre conflits bien différents, mais tout aussi problématique, qui viennent nuire à la tranquillité du voisinage.

Rosy, une mère célibataire de 3 enfants, est le bouc émissaire de sa résidence à Reims. La jeune femme affronte la colère et les insultes de ses voisins ligués contre elle. Rosy vit un enfer, entre dégradation et violence, elle est à bout.

Quand on en vient à ne plus du tout se supporter, il arrive malheureusement que la violence devienne le seul moyen de dialoguer. Vincent en a fait les frais. En conflit à propos d’un droit de passage, il a été agressé par son voisin, et vit depuis dans la peur d’une nouvelle agression. Ce père de famille a été obligé d’investir dans des matériaux de surveillance et de défense pour se protéger et protéger sa famille.

Comme on ne choisit pas ses voisins, les relations sont parfois épidermiques. A Ussac, en Corrèze, deux clans s’affrontent. Nicolas et sa mère Maryse contre les autres habitants du hameau. Leurs voisins les accusent de les épier, et de les empêcher de vivre tranquillement.

Si dans la plupart des cas, ces conflits de voisinage se règlent à l’amiable, certains Français n’ont pas d’autres choix que de faire appel à des professionnels... comme les conciliateurs de justice.

Violences, insultes, dialogue rompu : immersion auprès de ces voisins qui ne se supportent plus.