"Justice en France" : entretien avec Éric Dupond-Moretti sur France 2 mercredi 6 septembre 2023

Mercredi 6 septembre 2023 à 22:50, France 2 débutera la seconde saison de la série documentaire "Justice en France" qui commencera par un entretien exceptionnel avec Éric Dupond-Moretti.

52 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien dans tous les territoires. "Justice en France" est désormais sur France 2, dès le 6 septembre 2023, le mercredi en seconde partie de soirée. Une série documentaire présentée par le chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Ce premier rendez-vous de la rentrée sera suivi tous les mercredis de septembre de captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilan et ses invités, qu'il soient magistrats ou avocats.

"Justice en France" permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Cette émission spéciale de la rentrée propose un entretien exceptionnel avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.

À travers des extraits d’audiences, pénales ou civiles, filmées dans la France entière, et emblématiques de la justice du quotidien, nous demanderons à Éric Dupond-Moretti, un peu plus d’un an après la mise en application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, ce qui a changé. La confiance est-elle rétablie ? Souvent incomprise, jugée distante ou intimidante, la justice est régulièrement accusée de manquer de transparence, de ne pas être suffisamment compréhensible, de ne pas jouer son rôle essentiel au sein de la société.

Extraits à l’appui, le garde des Sceaux évoquera les thématiques suivantes : la lenteur de la justice, la surcharge des tribunaux, l’argent public dépensé, l’absence des jurés au sein des cours criminelles, la lutte contre les violences intrafamiliales, la simplification de la justice…, autant de questions qui seront abordées à l’occasion de cette émission spéciale.