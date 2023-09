"60 jours en prison" : 2 épisodes à revoir sur RMC Story jeudi 7 septembre 2023

Jeudi 7 septembre 2023 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série documentaire "60 jours en prison".

Sept volontaires ont accepté d'être incarcérés pendant 60 jours pour vivre aux côtés des détenus dans la prison du comté de Clark. Ni les prisonniers, ni le personnel de la prison ne connaissent leur mission.

Cette expérience immersive inédite ouvre les portes de l'univers carcéral, au plus proche des détenus. Un accès exclusif, jamais obtenu jusque-là, aux problématiques de ce terrain afin de mieux en comprendre les difficultés et de faire évoluer les mentalités et les conditions de détention, aussi bien du côté des prisonniers que du personnel pénitentiaire.

21:10 Épisode 3 Premiers faux pas



Les premiers volontaires sont bientôt rejoints par deux nouveaux. L'acclimatation est difficile pour certains, qui font face à des scènes particulièrement violentes. Des tensions se font ressentir et tous doivent se dépasser psychologiquement et physiquement pour parvenir à supporter les conditions extrêmes de la prison et tenir jusqu'au bout.

22:05 Épisode 4 Amis à quel prix ?



Dans cet épisode, le dernier volontaire intègre la prison tandis qu'un autre éveille les soupçons des autres prisonniers. Dans le quartier des femmes, les bagarres sont fréquentes et la situation menace d'exploser.