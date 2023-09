"Michel Sardou, une vie en chantant" : document à voir sur C8 samedi 23 septembre 2023

Samedi 23 septembre 2023 à 21:10, C8 diffusera "Michel Sardou, une vie en chantant", un documentaire réalisé par Stéphanie Burlot.

"Les Lacs du Connemara", "La maladie d’amour", "En chantant", "Je vais t’aimer", "La Java de Broadway", "Être une femme"," Musulmanes"… Des tubes entrés dans la mémoire collective, une personnalité décomplexée qui assume ses avis tranchés, Michel Sardou laisse rarement indifférent.

Pour percer l’homme et les secrets de fabrication de ses plus grandes chansons, les équipes de ce documentaire sont allées à la rencontre de ses collaborateurs : Pierre Billon, ami, auteur, compositeur, Jacques Revaux, compositeur de ses plus grandes mélodies et producteur pendant plus de 30 ans, ou encore Jacques Veneruso, compositeur et directeur artistique.

Les stars de la chanson que sont Sylvie Vartan et Nicoletta ont également accepté de participer à ce document, elles apportent leur regard amusé et plein de tendresse sur ce monument de la chanson française.