Hommage à José Sébéloué de La Compagnie créole le 11 septembre 2023 sur Guadeloupe la 1ère

En hommage à José Sébéloué, le chanteur d'origine Guyannaise, et membre fondateur de la Compagnie créole décédé le03 septembre dernier, Guadeloupe la 1ère lui rend hommage ce lundi 11 septembre, dans le cadre de la soirée Horizons à partir de 20:05.

La Compagnie créole, est le groupe ultramarin le plus connu après Kassav, et passe les décennies avec merveille.

Tout le monde connaît au moins une chanson de La Compagnie créole, ce groupe fondé en 1975, par Clémence Bringtown, José Sébéloué, Guy Bévert, Julien Tarquin et Arthur Apatout. Ses membres sont originaires de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. En 2020, le groupe fêtait ses 45 ans d’existence, et continuait de sillonner la planète pour interpréter ses plus grands succès.

Le documentaire "La Compagnie créole, un bal manqué" retrace la success story du groupe « La Compagnie Créole », propulsé en haut des charts au début des années 1980, avec une chanson devenue culte : « C’est bon pour le moral ».

C’est aussi l'histoire d’un rendez-vous manqué, car le groupe s’est attiré les foudres d’une partie des communautés antillaises et guyanaises.

Un documentaire réalisé par Adeline Grunberg.