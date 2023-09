"Viva la vulva" : l'histoire culturelle du sexe féminin à voir sur ARTE mercredi 6 septembre 2023 - Vidéo

Une histoire culturelle du sexe féminin, objet de fascination entouré de tabous et de nombreux préjugés. Un document à voir ou à revoir sur ARTE ce mercredi 6 septembre 2023 à 22:30.

Dans la plupart des langues, les noms attribués au sexe féminin relèvent aussi des pires insultes. À la fois omniprésent dans le langage familier et profondément tabou, il suscite toutes les contradictions et toutes les frayeurs.

À travers l'histoire, la manière dont la vulve a été représentée ou dissimulée dans l'art – y compris dans le célèbre tableau L'origine du monde de Courbet –, dans les enseignements religieux ou encore dans les théories scientifiques reflète le contrôle exercé par les sociétés sur la sexualité féminine.

Entre fascination pour le pouvoir de donner la vie et terreur du désir féminin, la vulve constitue l'un des symboles du statut de la femme. T

abou des règles, mythes autour de l'hymen et de la virginité, excision, nymphoplastie (opération des petites lèvres)... : ce documentaire informé et malicieux interroge la condition des femmes sous l'angle de l'image et de la perception de leur corps, et revient sur les nouveaux tabous et diktats esthétiques relatifs à leurs organes génitaux à l'ère de la révolution sexuelle et du féminisme d'aujourd'hui.