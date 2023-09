"Retour à l'instinct primaire" : 2 épisodes de la saison 8 diffusés sur RMC Story samedi 9 septembre 2023

Samedi 9 septembre 2023 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème saison de "Retour à l'instinct primaire".

Deux inconnus, un homme et une femme, aguerris aux techniques de survie, ont décidé de mettre leurs compétences à l’épreuve des biotopes les plus hostiles de la planète. Sans eau, sans nourriture et sans vêtement, ils devront réussir à se protéger des températures extrêmes, de prédateurs féroces et d’insectes aux morsures redoutables, tout en collaborant pour survivre pendant … 21 jours.

Ils s’apprêtent donc à tenter l’un des défis les plus extrêmes jamais imaginés en matière de survie. Et pour y arriver, ils devront accepter de retourner… à leur instinct primaire !

21:10 Épisode 8x03 La malédiction de Chiapas

Jaguars et nuées d'insectes vivent dans la forêt vierge de Chiapas. Shanika et Jeremy seront-ils les premiers survivalistes à tenir 21 jours complets dans cette jungle menaçante ?

22:05 Épisode 8x06 Dans la gueule du crocodile



Terra et Shaun luttent pour leur survie dans la brousse dense de Pia Manzi, en Zambie. Ils endurent chaleur torride, douloureuses blessures et crocodiles mangeurs d'homme.