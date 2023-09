"Hunga Tonga, la colère du volcan des abysses" sur ARTE samedi 9 septembre 2023

L'éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga, survenue le 15 janvier 2022 dans l'océan Pacifique, est la plus puissante jamais enregistrée. Retour sur les causes de ce phénomène sans précédent dans ce document inédit diffusé sur ARTE samedi 9 septembre 2023 à 22:25.

Hunga Tonga est un volcan sous-marin situé à proximité de l'archipel des Tonga, dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Il présente un cratère de 4 kilomètres de diamètre entièrement submergé, à l'exception d'une petite portion formant une île.

Depuis longtemps, ce volcan en activité connaît de petites éruptions auxquelles les pêcheurs de la région sont habitués, mais celle du 15 janvier 2022 a provoqué la stupéfaction : avec une onde de choc ressentie jusqu'en Alaska, elle a produit un panache de cendres de 35 kilomètres de haut et causé plusieurs tsunamis. Si la population environnante a pu faire face à l'événement (trois personnes ont cependant trouvé la mort dans l'archipel), son ampleur sans précédent n'a pas manqué d'interroger les spécialistes.

À l'insu des satellites

Neuf mois après l'explosion (temps nécessaire pour former une équipe à cause du Covid), géologues et vulcanologues se sont rassemblés pour une expédition commune, afin d'analyser et de comprendre : qu'est-ce qui a causé cette éruption hors norme ? Qu'est-ce qui explique qu'elle ait entraîné un tsunami (d'une hauteur record de 19 mètres), fait inhabituel dans les éruptions sous-marines ?

Entre analyse scientifique et images immersives captées par les habitants le jour de la catastrophe, ce documentaire explore les causes d'un phénomène perçu comme un signal d'alarme, tant il est vrai que les océans de la planète dissimulent de très nombreux volcans.

L'éruption du Honga Tonga fait aussi apparaître les limites de l'observation satellitaire, parfois défaillante et même inopérante s'agissant des volcans sous-marins, et invite à réfléchir à des solutions de prévention humaines : l'enseignement des risques et l'observation in situ.