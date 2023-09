"Aéronautique : les grandes turbulences" sur France 5 dimanche 10 septembre 2023 - Vidéo

Dimanche 10 septembre 2023 à 20:55 sur France 5 dans "Le monde en face", Mélanie Taravant vous proposera de découvrir le document inédit "Aéronautique : les grandes turbulences" écrit et réalisé par Charles-Antoine de Rouvre

En quelques générations, l’avion s’est imposé en France comme l’emblème du voyage et de l’évasion. Offrant un accès simple et économique à des destinations lointaines ou la possibilité de courts séjours dépaysants.

Mais voilà, la crise environnementale est aussi passée par là…. Et dorénavant nous essayons tous d’agir chacun à notre niveau pour la planète. Quant à l’avion, il est accusé de contribuer au crash climatique, et dénoncé régulièrement comme hyper polluant… Alors quand il est question de voyager, sommes-nous prêts à renoncer à l’avion ? En réalité, derrière cette question, ce sont des enjeux économiques, politiques et sociétaux qui agitent depuis plusieurs années tout le secteur de l’aérien : depuis les consommateurs que nous sommes jusqu’aux chercheurs, avionneurs, militants du climat et autres ingénieurs… Il y a ceux qui pensent qu’on devrait avoir honte de voler, et puis il y a tous ceux qui estiment qu’il y a des solutions pour concilier avion et climat.

Alors, entre promesses technologiques et réalité, entre notre envie d'ailleurs et notre mauvaise conscience, en suivant une famille en route pour Barcelone, ce documentaire vous propose de naviguer entre toutes nos injonctions contradictoires et un secteur aéronautique en pleine turbulence qui se cherche un nouvel horizon. Bon voyage !

Ce documentaire, diffusé dans Le monde en face, sera suivi d'un débat avec :

Isabelle Laplace, chercheuse, école Nationale d'aviation civile (spécialiste des enjeux de transition écologique du transport aérien).

Pierre Leflaive, responsable Transport - Association Réseau action climat (fédère les associations impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique).

Paul Chiambaretto, directeur de la Chaire Pégase, spécialiste de l'économie et du management du transport aérien.

Frédéric Beniada, journaliste France Info spécialiste de l'aéronautique.