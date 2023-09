"Île de Pâques : comment son peuple s'est effondré" sur RMC Story lundi 11 septembre 2023

Lundi 11 septembre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Île de Pâques : comment son peuple s'est effondré" réalisé par Guilain Depardieu.

L’île de Pâques est un petit bout de terre d’à peine 160 km2 où se trouvent près de 900 statues énigmatiques : les « Moai ».

Isolée du reste du monde, au beau milieu du Pacifique, l’île est parsemée de ces colosses de pierre qui peuvent peser plusieurs dizaines de tonnes et mesurer plus de 10 mètres de hauteur. Ces statues ont été sculptées par un peuple de navigateurs polynésiens qui ont colonisé l’île il y a plus de huit siècles : les Rapanuis. Ils se sont installés sur cette île autrefois couverte de forêts luxuriantes, mais aujourd’hui constituée de vastes steppes. Mais au XIXème siècle, cette civilisation a failli s’éteindre, et une partie de son histoire a disparu avec ses élites...

Depuis leur découverte par les Européens en 1722, l’île de Pâques et ses sculpteurs de moai n’ont cessé d’intriguer les explorateurs, le grand public, les historiens et les scientifiques. Au fil de ces dernières décennies, le déclin de la société Rapanui a ainsi donné lieu à toutes sortes de théories... D’où viennent réellement ces incroyables bâtisseurs ? Pourraient-ils être responsables de leur propre déclin ? Comment ont-ils transporté leurs statues géantes aux quatre coins de leur territoire ? Serait-ce la raison de la déforestation de l’île de Pâques ? Ont-ils été décimés par des guerres cannibales violentes entre les différents clans ? Ou bien ont-ils frôlé le déclin à cause d’une toute autre menace, venue de l’extérieur du Pacifique... ?

Pour le découvrir, ce documentaire a réuni une équipe de 5 experts internationaux : anthropologues, historiens et archéologues. Ensemble, ils ont mené l’enquête. Grâce à leurs témoignages, à des images de synthèses et à des reconstitutions, vous allez revivre l’incroyable destin cette civilisation devenue mythique... Et reconstruire pas à pas l’histoire de l’île de Pâques