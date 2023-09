"Patrimoine : de vieilles pierres très précieuses…" sur France 5 mardi 12 septembre 2023 - Vidéo

Mardi 12 septembre 2023 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit "Patrimoine : de vieilles pierres très précieuses…" réalisé par V​​​​​​alentine Amado.

En France, près d’un quart des monuments « protégés » seraient en état de dégradation avancée. Si le patrimoine tombe en lambeaux, c’est parce que son entretien coûte cher. Très cher… Or les petites communes, principales propriétaires de ces merveilles, sont précisément celles qui manquent cruellement de fonds pour les préserver.

Grotte, château ou église… Des hommes et des femmes passionnés d’histoire – et un peu fous - relèvent le défi d’en faire un business lucratif. Mais dompter l’histoire est loin d’être simple… Alors pour attirer les visiteurs, tous les moyens sont bons.

Sur les 45 000 châteaux que compte la France, 83% appartiennent à des particuliers. Nicolas Navarro est de ceux-là. Il a hérité du Château du Taillis, château classé en Seine Maritime. Un héritage empoisonné ? Comme toute vieille bâtisse qui se respecte : c’est un gouffre financier. Les rénovations nécessaires se chiffrent en centaine de milliers d’euros. Occupé par sa gestion à temps plein, Nicolas est convaincu d’avoir trouvé la bonne idée pour rendre l’édifice rentable. Sera-t-il prêt pour la saison estivale ?

Évidemment, lorsque l’on pense patrimoine, on pense bien sûr aux châteaux. Pourtant il prend parfois des formes plus insolites… Les grottes par exemple ! Sur les 65 000 que compte la France, seules 98 sont aménagées et ouvertes au public. Et si quelques-unes sont connues dans le monde entier, d’autres ne demandent qu’à l’être. C’est le cas de la grotte de Cova Bastera, classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour ces fortifications créées par Vauban. Philippe Lopez, un particulier, l’a acquise il y a quelques semaines pour 400 000€. Avec pour projet de créer à l’intérieur un parc de dinosaures !

Et si tout le monde ne peut pas s’offrir un monument historique, il est possible d’en acheter juste un morceau ! Des promoteurs spécialisés dans les bâtiments historiques achètent ainsi des édifices imposants - anciennes casernes militaires, monastères ou châteaux - pour les revendre ensuite en lots à des particuliers. En échange, la loi offre aux particuliers des déductions fiscales alléchantes. Un placement financier sans égal pour qui a les moyens. A condition de se méfier des chants trop attractifs des sirènes du patrimoine. Ils peuvent cacher des arnaques…

Qui sont ces particuliers qui se lancent dans le business des monuments historiques ? Quelles sont leurs recettes pour le faire vivre ? Découvrez ou re-découvrez notre patrimoine, et ses vieilles pierres très précieuses…