"Brisons le tabou !" des règles avec Lorie Pester sur RMC Story mardi 12 septembre 2023

Lorie Pester vous donne rendez-vous sur RMC Story mardi 12 septembre 2023 à 21:10 pour le second numéro de "Brisons le tabou !", une nouvelle série documentaire inédite.

"Brisons le tabou !" est une nouvelle collection de documentaires consacrée à la santé des femmes. Ces tabous pèsent et ont un impact majeur sur leur santé. À cause de cette situation, elles subissent honte, errance médicale, retard de diagnostic et manque d’écoute : la moitié de l’humanité est mal soignée.

Dans le deuxième numéro consacré aux règles, nous suivrons Lorie Pester qui est convaincue que l’on peut dépasser les tabous pour améliorer la santé des femmes.

Elle-même a rendu publique son endométriose, cette maladie gynécologique qui gâche la vie d’une femme sur dix. Elle nous emmènera à la rencontre de femmes qui ont connu comme elle les souffrances et l’errance médicale liées aux règles, à cause de l’endométriose mais aussi du syndrome prémenstruel, du syndrome des ovaires polykystiques, ou même de la ménopause.

Et surtout, elle accompagnera ces femmes pour voir les solutions qu’elles expérimentent pour aller mieux...

Nous découvrirons aussi le témoignage de Maé-Bérénice Meité, patineuse artistique, qui veut briser le tabou des règles dans le sport.

Et celui de Marie sur le choc toxique, qui a failli mourir à cause d’un tampon porté trop longtemps.

Laurène, du compte Émancipées, testera pour nous des protections hygiéniques alternatives.