Le mystère des origines de Venise & les secrets du Panthéon de Rome sur France 5 jeudi 14 septembre 2023

Jeudi 14 septembre 2023 à partir de 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous emmène en Italie dans "Science grand format" avec la diffusion de deux documents inédits : « Le mystère des origines de Venise » et « Les secrets du Panthéon de Rome ».

21:00 Le mystère des origines de Venise.

Venise est le joyau de l’Adriatique. Une ancienne ville construite sur une centaine d’îles dans un lagon marécageux. Ce film suit les archéologues alors qu’ils enquêtent sur la Sérénissime. Comment Venise a-t-elle été construite ? Par qui et pourquoi à cet endroit, au milieu des marécages ? Comment a-t-elle prospéré ? On découvre que Venise est à l’origine des chantiers navals et même de la quarantaine pour faire face aux épidémies au Moyen Âge.

Grâce aux images de synthèse, nous découvrirons également les secrets de sa construction ainsi que toute l’ingénierie qui se cache derrière les monuments les plus emblématiques comme le pont du Rialto et la basilique Saint-Marc. Aujourd’hui, Venise disparait lentement dans l’eau. Chaque décennie la ville s’enfonce de quelques centimètres supplémentaires. Le véritable défi de Venise au XXIe siècle ne sera-t-il pas de vaincre les flots ?

21:55 Les secrets du Panthéon de Rome.

Le Panthéon. L’un des monuments romains les mieux conservés au monde. Il a inspiré de nombreux autres bâtiments tout au long de ses deux mille ans d’histoire. Le site archéologique de la Villa Hadriana nous aidera à comprendre l’importance du rôle de l’empereur Hadrien dans la construction du Panthéon. La conception unique de l’imposante structure, dotée d’un portique à colonnes et de son immense dôme, cache aussi de nombreux mystères. Quel était sa vocation initiale ? Comment cette structure colossale a-t-elle pu résister au temps ? Quel bâtiment se trouve enterré sous le Panthéon ?

Ce film unique nous apportera les réponses à ces questions en dévoilant, au moyen d’images de synthèse exceptionnelles, les secrets d’ingénierie imaginés par les bâtisseurs de la Rome antique.