"Après la gloire, la nouvelle vie des stars des émissions de télécrochet" sur TFX vendredi 15 septembre 2023

Vendredi 15 septembre 2023 à 21:10, Karine Ferri vous proposera de découvrir sur TFX le documentaire inédit "Après la gloire, la nouvelle vie des stars des émissions de télécrochet".

Que sont devenues les stars de "The Voice" , de la "Star’ Ac" ou de "Nouvelle Star" ?

Dans ce documentaire, vous découvrirez la nouvelle vie d’Olympe, l’un des héros de la saison 2 de "The Voice"… d’Amandine Bourgeois et de Soan, tous les 2 emblématiques vainqueurs de "Nouvelle Star". Ou encore celle d’Alice Raucoules et Maude Verdeyen, la lolita de la 5ème édition de la "Star Ac’"…

Tous étaient promis à un avenir de stars. Mais des années après, que sont-ils devenus ?

Tous ont accepté de dévoiler les coulisses des émissions qui les ont rendus célèbres, et surtout, d’ouvrir les portes de leur nouvelle vie.

Attendez-vous à des surprises. Car pour tous, rien ne s’est vraiment passé comme prévu. Et certains évoluent même désormais très loin des lumières du show-biz…