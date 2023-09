"Kheops: révélations sur les chambres secrètes" sur RMC Découverte vendredi 15 septembre 2023

Vendredi 15 septembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Kheops: révélations sur les chambres secrètes" réalisé par Jeanne Lefevre.

La pyramide de Khéops est la dernière des Sept Merveilles du monde antique à subsister et la plus grande sépulture en pierre jamais érigée.

Paradoxalement, ce monument, détenteur de nombreux records architecturaux, l’un des plus célèbres au monde, n’est encore que partiellement documenté. Autant dire qu’il soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses…

Et si une équipe d’archéologues et de scientifiques pouvait en percer les secrets grâce à un nouveau scanner LiDar ultra haute résolution miniature, capable de se glisser dans les cavités les plus inaccessibles ? C’est ce que la mission Inside Pyramids s’est donné comme objectif, afin de révéler d’autres secrets de la célèbre pyramide de Khéops. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, ses appartements funéraires attendent encore d’être minutieusement mesurés et relevés, les plans les plus complets remontant aux années 1960.

Un scan précis de l’immense dispositif coiffant la chambre « du Roi » nous en apprendrait très certainement beaucoup sur les techniques de l’époque et sur un accident que le monument a connu au cours de sa construction : un tassement de la chambre funéraire et d’importantes fractures des parois. En outre, c’est là que l’on trouve les uniques inscriptions contemporaines du pharaon laissées à l’encre rouge à l’intérieur de l’édifice : des marques d’ouvriers mentionnant le nom de Khéops.

L'équipe de ce documentaire eu un accès exceptionnel aux coulisses inaccessibles de cette pyramide, et l’autorisation de les scanner pour la toute première fois ! Les seuls relevés existants remontent au début du 19e siècle et il faut parcourir des boyaux extrêmement étroits, dans lesquels il est impossible de tenir debout, pour y parvenir. Les résultats de cette exploration hors-norme vont nous révéler ce que Khéops n’avait encore jamais dit jusqu’alors…

Découvrez les secrets de la plus grande pyramide de Gizeh, vendredi 15 septembre 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.