"Rudy Ricciotti, un architecte de combat" à revoir sur France 3 lundi 18 septembre 2023

Lundi 18 septembre 2023 à 23:00 dans "La ligne bleue", France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Rudy Ricciotti, un architecte de combat" un document réalisé par Catherine Benazeth.

Connu pour son verbe haut, ses prises de positions au vitriol, Rudy Ricciotti est d’abord un grand architecte qui se décrit comme local, maniériste et petit bourgeois.

Lauréat du Grand prix national d’architecture en 2006, sa célébrité explose avec la création du Mucem (Musée des Civilisations Européennes et de la Méditerranée) inauguré en 2013.

Structuré autour de la construction d’un de ces derniers bâtiments : le 19 M ou Manufacture de la mode, pour Chanel, le film retrace sa progressive ascension, ses sources d’inspiration et ses engagements architecturaux non dénués d’orientation politique.

Né en Algérie d’un père maçon qui l’emmenait tout jeune sur les chantiers, Rudy Ricciotti vécut une adolescence en Camargue entre solitude et apprentissage de la liberté. Il garde aussi de son enfance cet amour du béton, le matériau avec lequel il choisira de dialoguer tout au long de sa carrière.

Ce choix se fera avec l’aide de son fils ingénieur Romain et une équipe de fidèles, triés sur le volet et toujours prêts à relever les défis que Ricciotti ne manque pas de leur proposer. Anxieux mais courageux et volontaire, il se vit comme un architecte « de combat ».

A 67 ans, il remporte tout récemment le concours pour la rénovation du musée des tissus à Lyon. Il ne manquera pas de nous surprendre encore par la majesté de ses créations.