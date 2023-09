"Crèches : enquête sur un scandale français" sur RMC Story mardi 19 septembre 2023

Mardi 19 septembre 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "Crèches : enquête sur un scandale français", un documentaire précédemment diffusé sur BFMTV dans "Ligne Rouge".

Un document qui dresse un constat méconnu et alarmant sur les conditions dans lesquelles les moins de 3 ans sont accueillis en France. Manque de places, Pénurie de personnel, qualifié, enfants délaissés et parfois maltraités, pressions sur la rentabilité, cette enquête de six mois lève le voile sur un secteur en plein désarroi.

Après la publication du livre choc Les Fossoyeurs de Victor Castanet (Fayard) qui a dénoncé de graves défaillances dans les EHPAD, BFMTV a enquêté sur le secteur tout aussi sinistré de la petite enfance.

Pour répondre à la demande des parents, les pouvoirs publics ont fortement encouragé l'ouverture de places en crêches. Mais le personnel ne suit pas : il manque aujourd'hui 10 000 professionnels pour s’occuper des enfants. Sous pression, des crèches recrutent des employées sans diplôme ni expérience. Certaines contournent délibérément les règles, au mépris de la sécurité des bébés.

Les équipes de Ligne Rouge se sont infiltrées pendant plusieurs semaines dans des crèches appartenant à des groupes privés. Une journaliste de la chaîne sans aucune expérience a été recrutée facilement et s’est retrouvée livrée à elle-même face aux enfants, sans recevoir aucune des formations obligatoires.

Une enquête dans toute la France, enrichie de nombreux témoignages de parents et de professionnels et qui met en évidence des dysfonctionnements inquiétants.

Un documentaire signé par les journalistes Michaëlle Gagnet, Kezia Poudou, Louis Sibille et Jean-Baptiste Arnauld.