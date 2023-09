"Femme, vie, liberté : une révolution iranienne" sur ARTE mardi 19 septembre 2023

Un an après l'assassinat qui a embrasé l'Iran, ce documentaire relate, à l'aide d'images tournées clandestinement et de témoignages, une insurrection féministe et populaire à l’immense impact. À voir sur ARTE mardi 19 septembre 2023 à 22:40.

"Lorsque j'ai appris le meurtre de Mahsa, ma première réaction a été la rage", témoigne Narges Mohammadi, qui a suivi les événements de la prison d'Evin où elle est détenue. Dans une missive bouleversante, lue par l'actrice iranienne exilée Golshifteh Farahani (qui témoigne dans le film), cette militante des droits de l'homme évoque aussi son combat pacifique contre un "régime religieux, misogyne et tyrannique" et ses dures conditions de détention.

Le 16 septembre 2022, à Téhéran, le meurtre par la police de la jeune Mahsa Amini, arrêtée pour "port du voile non conforme à la loi", déclenche une insurrection sans précédent. En quelques heures, un mouvement spontané se forme autour du cri de ralliement : “Femme, vie, liberté.”

Pour la première fois, des femmes, rejointes par les hommes et les étudiants, en sont à l’initiative : elles descendent en masse dans la rue et retirent leur voile, symbole honni de la République islamique. La population iranienne, toutes régions et catégories sociales confondues, se soulève. Les réseaux sociaux s’enflamment. La diaspora (de 5 millions à 8 millions d'Iraniens) prend le relais et le monde entier découvre l'ampleur de cette mobilisation : se pourrait-il, cette fois-ci, que le régime théocratique soit renversé ?

Colère et désobéissance civile

À cette révolte les mollahs répliquent de manière féroce, emprisonnant des dizaines de milliers de personnes et causant plus de 400 morts. Mais la peur suscitée par cette répression s'accompagne désormais d'une rage tenace et d'une propension grandissante à la désobéissance civile. Les exécutions publiques, le gazage des écoles de filles sanctionnant l'activisme des élèves, les tirs dans la foule et les arrestations n'entravent plus la détermination du peuple iranien. La contestation perdure, et des dissensions surgissent chez les Gardiens de la révolution, le rempart du régime.

Ce film retrace ce soulèvement de l'intérieur en puisant dans l'avalanche de vidéos publiées sur les réseaux sociaux durant les émeutes et dans les images tournées clandestinement et courageusement sur place par une équipe iranienne.

Tout en préservant leur anonymat, il recueille les témoignages de manifestants et d’activistes, éclairage complété par celui d'opposants au régime en exil. Il rappelle l'extrême pauvreté du pays et les fondations fragiles d'un pouvoir verrouillé, miné par la corruption et l'autoritarisme : le guide suprême Ali Khamenei, ce "dictateur" dont la jeunesse en colère a déchiré maints portraits, contrôle justice, élections et médias, tandis que des gangs mafieux font tourner l'économie.

Dans le feu des témoignages et des images, parfois d'une grande violence, documentant cette révolte historique, au fil de cette immersion instructive et poignante, une question demeure : quel épisode décisif mettra fin à la dictature ?

Un documentaire de Mohamad Hosseini et Claire Billet.