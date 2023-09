"Premières danses : Antoine Dupont, des copains et un ballon" sur France 2 jeudi 21 septembre 2023 - Vidéo

À l'occasion de la Coupe du monde de rugby, France 2 diffusera jeudi 21 septembre 2023 à 23:15 un documentaire-événement consacré à Antoine Dupont et ses potes de « la Meute ».

Le film revient sur une histoire méconnue du parcours unique d'Antoine Dupont : la défaite en finale du Championnat de France Crabos en 2014 et dresse le portrait d'un jeune homme réservé, travailleur et abordable.

Auch, 2013. Les moins de 19 ans du club local disputent le Championnat de France Crabos. Parmi eux, deux futures vedettes du XV de France, Antoine Dupont et son meilleur ami, Anthony Jelonch, multiplient les fulgurances ballon en main.

Une dernière saison amateur chez eux, dans le Gers et dans la boue, entre tours de tracteur et fêtes de village, défaites cruelles et victoires inoubliables, qui les aura vus tourner la page de l’adolescence… et trouver des amis pour la vie.

Aujourd’hui champion de France, champion d’Europe, vainqueur du Grand Chelem et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est la vedette incontournable du rugby français, le joueur le plus attendu de la Coupe du monde 2023. Pourtant, quand on lui tend un micro, il n'a que le collectif, le partage, les copains à la bouche. Comme pour rappeler que l'essence de ce jeu est là.

Quand on lui parle de son plus grand souvenir de rugby, c'est à une défaite en finale du Championnat de France Crabos en 2014, avec son club du FC Auch, qu'il pense spontanément. Épilogue de son enfance pyrénéenne et dernière saison chez les jeunes, avec des coéquipiers devenus des amis pour la vie.

Avec cette histoire, "Premières danses" raconte le rugby d'Antoine Dupont et de ses potes, devenus internationaux comme lui, agriculteurs ou professeurs d'EPS.

Un sport que la légende Jean-Pierre Rives décrivait ainsi : « Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. »

Note d'intention des réalisateurs David Alexander Cassan et Aline Magrez :

Si l’histoire d’Antoine Dupont est exceptionnelle, ce n’est pas parce qu’il est considéré comme le meilleur rugbyman du monde, ou parce qu’il est capitaine d’un XV de France qui accueille la Coupe du monde en favori. Non, si son histoire est vraiment exceptionnelle, c’est parce qu’il va disputer cette compétition avec deux amis d’enfance : Anthony Jelonch et Grégory Alldritt.

Premières danses raconte la genèse de cette histoire : la rencontre entre Antoine et Anthony au lycée agricole, les premières soirées avec Grégory et les autres, mais aussi et surtout une saison 2013-2014 exceptionnelle, au bout de laquelle les deux premiers auront pu pousser la porte du rugby professionnel. Premières danses raconte une adolescence, des adolescences marquées par les copains et ce ballon ovale qui, dans le Gers, rythme les semaines. Au bout de cette saison, une finale contre les cadors franciliens du Racing Metro 92 et un dernier coup d’éclat de “Toto” Dupont, malheureusement pas récompensé. Par l’arbitre, ou peut-être par le sort. Cette défaite cruelle aura fait grandir la joyeuse bande, et appris à “Toto” et “Antho” à ne plus perdre. Avec ce film, on comprend qu’il n’y a sans doute qu’au rugby où le collectif emporte tout, que tout ça pouvait arriver.

La matière documentaire était riche : images de jeu tournées à la Handycam depuis les tribunes, posts sur les réseaux sociaux ou vidéos de fêtes filmées avec les moyens de l’époque, cartes mémoires récupérées par les parents. Nous l’avons complétée avec des interviews des protagonistes face caméra, toujours à plusieurs et sur les lieux de leurs exploits, mais aussi avec la reconstitution fantasmée de l’action crève-cœur de la finale, avec la participation des acteurs de l’époque. Premières danses vous parlera d’amitié et de jeunesse à la campagne, d’adolescence et de fêtes de village, de cadrages-débordements et de tracteurs.

Après tout, les premières danses sont souvent les plus mémorables, non ?.