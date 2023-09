Spéciale "C dans l'air" : « Demain la guerre : la France est-elle prête ? » sur France 5 dimanche 24 septembre 2023

Dimanche 24 septembre 2023 à 21:00, Caroline Roux proposera sur France 5 une spéciale "C dans l'air" dont le thème sera : « Demain la guerre : la France est-elle prête ? »

Depuis 18 mois, les combats font rage en Ukraine. La guerre de haute intensité s’est installée sur le sol européen, entre l’envahisseur russe et l’armée ukrainienne soutenue par les Occidentaux. Mais ce conflit n’est-il qu’une étape ? L’Ukraine est-elle le laboratoire militaire d’un affrontement plus global, d’une nouvelle guerre planétaire ?

Depuis les premiers discours menaçants de la Russie et de la Chine il y a quinze ans, les grandes puissances développent des armes nouvelles, dans des territoires aux frontières encore inconnues et souvent non régies par les règles internationales.

Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, au fond des océans, des côtes de Taïwan aux rives de la mer Baltique jusqu’à l’espace exo-atmosphérique, jamais les grandes puissances militaires n’avaient mis au point des armes aussi dangereuses… Jamais elles n’avaient autant menacé de les utiliser.

Une plongée dans la guerre du futur, décryptée par les experts de "C dans l’air" et éclairée avec des entretiens exclusifs menés par Caroline Roux :

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN.

Emmanuel Chiva, délégué général pour l'Armement.

Général de Division aérienne Philippe Adam, commandant de l'Espace.

Monsieur Joseph Wu, ministre des Affaires étrangères de la République de Taïwan.

Amiral Bernard Rogel, chef de l'état-major particulier du président de la République (2016-2020).

Sébastien Lecornu, ministre des Armées, en fonction depuis mai 2022.