"Triangle des Bermudes : les mystères engloutis" à revoir sur RMC Story lundi 25 septembre 2023

Lundi 25 septembre 2023 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "Triangle des Bermudes : les mystères engloutis", un documentaire américain en deux parties.

Une équipe d'élite enquête sur le Triangle des Bermudes à l'aide d'une arme secrète : une carte, élaborée depuis des décennies, indiquant l'emplacement d'épaves et d'anomalies sous-marines non identifiées.

21:10 Partie 1 Disparus sans laisser de trace

Le triangle des Bermudes est l’une des zones géographiques les plus célèbres et les plus mystérieuses du globe. Elle se situe dans l’océan Atlantique, à l’intérieur d’un triangle formé par l’archipel des Bermudes, la ville de Miami aux Etats-Unis et celle de San Juan à Porto Rico.

Selon une croyance répandue, le triangle des Bermudes serait le théâtre d’un grand nombre de disparitions de navires et d’avions et pour la plupart encore aujourd’hui inexpliquées. Certains navires ont été découverts complètement abandonnées sans raison apparente, d’autres ont disparu soudainement sans émettre un seul signal de détresse et n’ont plus jamais été localisés par la suite. Des missions de sauvetage se seraient même volatilisées en tentant de survoler la région. Des évènements tellement mystérieux que certains n’hésitent pas à affirmer que le triangle des Bermudes abrite en réalité un passage vers un monde extraterrestre. Mais les preuves de toutes ces disparitions étranges sont-elles réelles ou ont-elles été romancées ? Quelles caractéristiques particulières pourraient-elles rendre ce lieu si dangereux ?

Pour démêler le vrai du faux, nous avons réuni une équipe de 5 experts internationaux : anthropologues, historiens et archéologues. Ensemble, ils ont mené l’enquête sur tous les cas recensés de disparition à l’intérieur de cette zone maudite. Grâce à leurs témoignages, à des images de synthèses et des reconstitutions, plongez au cœur de l’un des endroits les plus effrayants de la planète : le triangle des Bermudes.

22:00 Partie 2 Une flotte pirate engloutie ?

L'équipe recherche les restes d'une flotte entière de navires pirates qui ont disparu soudainement dans le triangle des Bermudes, comme avalés par l'océan. Une anomalie géologique, pourrait-elle être à l'origine de ces tourbillons aspirant les navires ?

Leur enquête les mène au fond d'un gouffre légendaire - et potentiellement mortel - au milieu de l'océan, mais ce qu'ils trouvent dans les profondeurs pourrait bien dépasser tous les mystères.