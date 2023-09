"Fanny Ardant, naissance d'une passion" sur ARTE mercredi 27 septembre 2023 - Vidéo

Par le documentariste et photographe William Karel, témoin privilégié de sa passion fondatrice avec François Truffaut, un portrait incandescent de Fanny Ardant à découvrir sur ARTE mercredi 27 septembre 2023 à 22:40.

Sa vie a des allures de roman. Le père de Fanny Ardant était conseiller du prince Rainier et officier de cavalerie. Elle a grandi, un brin solitaire, à Monaco, dans une famille stricte, aisée et soudée. C'est au pensionnat, le même que celui de la princesse Caroline de Monaco, qu'elle apprend à "faire ses coups en douce". "Le devoir d'un pensionnaire, c'est de se rebeller", glisse-t-elle.

Complexée par sa haute taille, elle se réfugie dans la lecture, et prend goût au théâtre et à la poésie, "tout ce qui peut être proféré".

Après des études à Aix, où cette passionnée refait inlassablement le monde, et de discrètes prestations théâtrales, la réalisatrice Nina Companeez lui propose le rôle principal du feuilleton Les dames de la côte. Arrive alors la lettre d'un François Truffaut raide amoureux : "Désormais, rester le samedi soir devant sa télévision est une joie", lui écrit-il. Après une timide rencontre, Fanny et François vont vivre une passion de trois ans, brisée par la mort précoce du cinéaste en 1984. Le couple tournera deux grands films ensemble : La femme d'à côté et Vivement dimanche !. Sur chacun des tournages, un photographe de plateau est le témoin privilégié de ce coup de foudre. Il s'appelle William Karel...

Conteuse hors pair

Quatre décennies plus tard, le documentariste a fouillé ses archives et retrouvé les superbes photos noir et blanc où s'inscrivent la complicité des deux amants et l'éclosion d'une star de cinéma singulière. Il a exhumé les rushs d'un de ses documentaires, fausse biographie foutraque et avortée de Fanny Ardant dans laquelle celle-ci prenait un malin plaisir à affabuler.

Avec un art consommé du récit et du montage, William Karel compose un portrait de l'actrice par le prisme de sa passion avec Truffaut, "le climax de ma vie", dit-elle, une rencontre qui a révélé à elle-même et au cinéma cette jeune femme qui voulait vivre intensément.

D'hypnotiques archives laissent la parole à Fanny Ardant, également conteuse hors pair. Qu'elle se moque d'elle-même – elle fut recalée comme Bunny Girl au club Playboy de Londres et exfiltrée de la radio où sa voix profonde désarçonnait –, qu'elle avoue son penchant pour "les exagérations", son obsession du théâtre ou son goût des "personnages qui perdent leur vie pour l'amour", le charme opère toujours.

Ponctué par les douces B.O. des films de Truffaut, le portrait incandescent d'une actrice éprise d'absolu.