"Les années Mireille Dumas" : « Les artistes et la famille » sur France 3 vendredi 29 septembre 2023 - Vidéo

Vendredi 29 septembre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvir "Les années de Mireille Dumas", le 2ème volet des moments les plus emblématiques et marquants des émissions de Mireille Dumas qui sera consacré aux artistes et à leur famille.

Après avoir marqué les esprits avec "Les années télé de Mireille Dumas", la journaliste réalisatrice a concocté un nouveau volet avec les moments les plus emblématiques et marquants des confidences de stars recueillis tout au long de ses émissions sur le thème de la famille.

Jouant des chansons et des sketches cultes en écho à leurs propres témoignages, entre confidences bouleversantes, rires et musique, elle nous emmène dans ce voyage unique au cœur de l’intime et de la création. Ce documentaire divertissant est à l’image d’une grande saga familiale avec ses joies, ses douleurs, ses rebondissements, écrite par de multiples histoires qui se répondent sur plusieurs générations.

Nos plus grandes stars — Johnny Hallyday, Michel Sardou, Françoise Hardy, Patrick Bruel, Julien Clerc, Jean-Michel Jarre, Franck Dubosc, Chantal Ladesou, Michèle Bernier, Dany Boon, Arielle Dombasle, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Patricia Kaas, Nicoletta mais aussi Michel Galabru, Claude Brasseur, Marcel Amont, Michel Boujenah ou Guy Bedos… pour n’en citer que quelques-uns, seules ou accompagnées de leurs enfants — racontent avec une vérité et une liberté rares leur enfance et le parent ou l’adulte qu’elles sont devenues. Si ces artistes parlent de l’amour qu’ils ont reçu, beaucoup d’entre eux confient avant tout le manque, parfois de communication mais surtout de reconnaissance : absence du père, inconnu ou défaillant, disparition trop tôt d’une mère protectrice, divorce non expliqué, nouvelle famille, le poids du secret, le regret des malentendus et des non-dits.

Certains ont dû jongler avec la personnalité imposante de leurs parents, comme leurs propres enfants avec la leur. Surtout lorsque l’un d’entre eux vient d’une lignée d’artistes. Car s’il n’est pas toujours facile d’être enfant, devenir parent ne va pas forcément de soi. Là encore, on est frappé par la franchise des propos. Et force est de constater à quel point la scène peut devenir un vrai lieu de résilience et l’amour du public combler un manque.

Tous ces artistes nous livrent leurs émotions encore à fleur de peau, entre gravité et humour, en nous faisant partager ces liens familiaux complexes, uniques et pourtant universels.