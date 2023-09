"La drogue est dans le pré" sur France 5 dimanche 1er octobre 2023 dans "Le monde en face" - Vidéo

Dimanche 1er octobre 2023 à 21:00 sur France 5 dans "Le monde en face", Mélanie Tavarant vous proposera de découvrir « La drogue est dans le pré », un document réalisé par Frédéric Ploquin et Julien Johan. Ce film est un voyage dans les régions françaises gangrénées par le trafic de drogue.

Longtemps cantonnée aux métropoles, la drogue a débordé vers les villes moyennes, puis vers les zones rurales, où elle s’affiche désormais sans complexe.

Les acteurs de ce marché illicite particulièrement dynamique se sentaient à l’étroit dans les cités du deal, où l’on survit en éliminant physiquement ses concurrents. Ils ont essaimé dans cette France qui se croyait à l’abri, profitant des axes routiers, des frontières, terrestres ou maritimes, pour implanter leurs antennes. Marqueur le plus visible de ces nouvelles implantations : les règlements de compte. Les dealers se tirent dessus aujourd’hui dans les rues de Châteauroux, Limoges, Blois, Vierzon, Cavaillon, au Mans ou dans les banlieues de Rennes. L’école marseillaise a fait tache d’huile dans l’ensemble du pays, avec pour moteur une cocaïne dont les profits attirent ceux qui jusque-là prospéraient dans la vente de cannabis.

C’est la nouveauté des années 2020 : la drogue est dans le pré. Elle concerne tout autant la zone de compétence de la gendarmerie que celle de la police. C’est par ce prisme, celui des nouveaux espaces conquis par les trafiquants, que ce documentaire entend aborder le sujet du narcotrafic et de ses incessantes métastases. Une approche géopolitique, sociale et économique propre à renouveler le regard sur un sujet que l’on croit connaître.

Road trip haletant dans ces régions conquises par la drogue – cannabis, cocaïne héroïne –, ce film explore les ressorts de cette incontrôlable expansion. La France rurale offre des opportunités logistiques inespérées aux trafiquants, notamment en matière de stockage, comme on le verra avec la saisie de plus de 3 tonnes de cannabis dans un village d’Eure-et-Loir. Elle est le lieu où s’épanouit la production indoor, comme dans cette ferme beauceronne. Elle fournit des planques à ceux qui cherchent à échapper à leurs concurrents, par exemple dans le Tarn, aux portes de Toulouse. Elle sert aussi de cadre à l’expérimentation de nouvelles formes de distribution, de l’ubérisation à la vente à domicile, qui un jour rendront obsolètes les points de deal à l’ancienne.

Comment endiguer la folle progression du trafic et des violences qui l’accompagnent ? Les auteurs, Frédéric Ploquin et Julien Johan, qui ont déjà signé ensemble une dizaine de documentaires pour France Télévisions, ont convoqué devant leur caméra des gendarmes, des policiers et des douaniers de terrain, mais aussi ceux qui les commandent, à commencer par la chef de l’OFAST, Stéphanie Cherbonnier, qui coordonne la lutte antistupéfiants en France. Soucieux de recueillir tous les points de vue, ils ont également questionné les acteurs de ce trafic, dont les méthodes copient à l’extrême celles du libéralisme le plus sauvage.

70 minutes pour découvrir les nouvelles frontières de la drogue au-delà des saisies historiques réalisées en 2022 par les services de l’État : 128,6 tonnes de cannabis (+ 15 % en un an), 27,7 tonnes de cocaïne (5 fois plus que dix ans plus tôt) et 1,4 tonne d’héroïne (+ 8 % en un an).

Les intervenants :

Brahim Chikhi : élu à la mairie de Saint-Denis

: élu à la mairie de Saint-Denis Wiiliam Delannoy : maire de Saint-Ouen en 2015

: maire de Saint-Ouen en 2015 Anthony : dealer de cannabis – Alençon (Orne)

: dealer de cannabis – Alençon (Orne) Stéphanie Cherbonnier : directrice de l’Office anti-stupéfiants

: directrice de l’Office anti-stupéfiants Samy : ex-dealer devenu homme de main

: ex-dealer devenu homme de main Samuel Vuelta-Simon : procureur de Toulouse

: procureur de Toulouse Xavier Dezaandez : commandant, chef de l’office anti-stupéfiants Toulouse

: commandant, chef de l’office anti-stupéfiants Toulouse Alain : commandant – police judiciaire

: commandant – police judiciaire Nacer Lalam : chercheur – Institut des hautes études – ministère de l’intérieur

: chercheur – Institut des hautes études – ministère de l’intérieur Colonel Didier Jam : ancien commandant de la section de recherches d’Orléans

: ancien commandant de la section de recherches d’Orléans Christian Pennamen : ancien policier de l’office des Stups

: ancien policier de l’office des Stups Fabian Lahaie : avocat

: avocat Nicolas Charrier : chef d’escadron – compagnie de gendarmerie Toulouse-Mirail

: chef d’escadron – compagnie de gendarmerie Toulouse-Mirail Lieutenant-colonel Barlatier : chef de la division renseignement criminel – gendarmerie

: chef de la division renseignement criminel – gendarmerie Mehmet : dealer de cocaïne – Beaune (Côte-d’Or)

: dealer de cocaïne – Beaune (Côte-d’Or) Corinne Cleostrate : sous-directrice des Affaires juridiques et contentieuses des douanes

: sous-directrice des Affaires juridiques et contentieuses des douanes Thierry Sabourin : chef divisionnaire, douanes de Guyane

: chef divisionnaire, douanes de Guyane Yann Pilon : commandant – Police aux frontières

: commandant – Police aux frontières Thierry Baures : commissaire – chef de la Police aux frontières

: commissaire – chef de la Police aux frontières Jean-Christophe Sintive : général – commandant de la gendarmerie en Guyane

: général – commandant de la gendarmerie en Guyane Emmanuel Bogillot : chef de service de la surveillance – brigade de la douane

: chef de service de la surveillance – brigade de la douane Line Bonnet : procureure d’Annecy

: procureure d’Annecy Fabien Lang : commissaire divisionnaire, directeur de la police judiciaire de Rouen

: commissaire divisionnaire, directeur de la police judiciaire de Rouen Capitaine Marc P. : police judiciaire du Havre

: police judiciaire du Havre Fabien Picchiotino : avocat

Un débat animé par Mélanie Taravant avec :

Frédéric Ploquin, réalisateur du documentaire.

Fabrice Rizzoli, enseignant en géopolitique du crime organisé à Sciences Po, spécialiste des mafias.

Amine Kessaci, (20 ans - habite à Marseille ) Président fondateur de l'association Conscience, qui soutient les familles endeuillées par des règlements de compte dans les cités, son propre frère en a été victime en décembre 2020.

Christian de Rocquigny, Adjoint à la cheffe de l'OFAST, Office anti stupéfiants.