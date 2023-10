"Séoul : la fabrique du cool" sur TMC mardi 3 octobre 2023 avec Martin Weill

Mardi 3 octobre 2023 à 21:25, TMC vous proposera de déouvrir un nouveau reportage inédit de Martin Weill : « Séoul : la fabrique du cool ».

K-pop, K-drama, K-food, K-fashion… La « hallyu », la vague en coréen, n’en finit pas de déferler sur la planète. Une lame de fond qui rapporte à la Corée du Sud 11,6 milliards de dollars en exportations de produits et de contenus.

Pour sa rentrée, Martin Weill vous emmène à Séoul, capitale mondiale du cool. Comment les agences d’entertainment forment-t-elle les futurs « Idols », ces artistes polyvalents capables de chanter, danser et jouer la comédie ? Qui se hissera à la hauteur de BTS, le boys-band aux 33 millions d’albums vendus dans le monde, fer de lance du soft-power coréen ?

Martin Weill et ses équipes ont suivi de jeunes Français prêts à tous les sacrifices pour vivre le « Korean dream ». Timothée est acteur et rêve de voir son nom au générique du prochain blockbuster séoulite. Moon, chanteuse de 20 ans, enregistre son premier clip de K-hip-hop et rappe en coréen. Evans, lui, mise sur son physique de mannequin pour percer dans un pays obsédé par l’apparence et adepte du bistouri.

Car derrière les paillettes se cache une réalité moins rose, reflet de la société coréenne et de ses névroses : canons de beauté standardisés, esprit compétitif poussé à l’extrême, dérives sexistes…

Plongée dans les coulisses pas toujours reluisantes de la K-culture.