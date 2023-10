"Science grand format" : « Splendeurs de la civilisation sumérienne » sur France 5 jeudi 5 octobre 2023

Jeudi 5 octobre 2023 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de découvrir dans "Science grand format" « Splendeurs de la civilisation sumérienne », une enquête sur les mystères de la Grande Ziggourat d'Ur.

Dans le désert d'Irak, à 300 kilomètres au sud de Bagdad, un immense monument paraît surgir des sables : la Grande Ziggourat d'Ur. Une gigantesque structure pyramidale qui mesure 64 mètres de côté et 46 mètres de haut. Elle domine les vestiges de la première civilisation connue, celle des Sumériens. Ce film nous donne un aperçu exclusif de ces ruines vieilles de 4 000 ans, et longtemps interdites d'accès car situées dans une zone de guerre. C’est une fenêtre ouverte sur une civilisation disparue.

Selon les écrits antiques, une cité perdue entourait jadis la Grande Ziggourat. Aujourd’hui, une équipe d’archéologues enquête sur ses mystères. À quoi ressemblait la ziggourat à l'époque de sa splendeur ? Comment a-t-on créé une civilisation majeure dans ce désert aride ?

En 2100 avant notre ère, la ziggourat domine un ensemble de temples et de palais. En périphérie de la ville, les vestiges d’édifices publics jouxtent un labyrinthe de quartiers ouvriers et résidentiels. Il s’agit d’une métropole de 65 000 habitants, qui s’étend sur des milliers de mètres carrés, le tout ceinturé par un mur défensif. La ville d’Ur est sans doute l’une des premières métropoles à avoir jamais existé. Cette cité prospère a des siècles d’avance sur l'Égypte et sur Babylone. Alors qu’Ur est à son apogée, la capitale des pharaons, Memphis, ne fait que la moitié de la taille de la capitale sumérienne. De son côté, Babylone n'est encore qu'une bourgade installée sur les rives de l’Euphrate.

Les Sumériens comptent donc parmi les grands pionniers de l’urbanisation. Il fallait d’habiles bâtisseurs pour sortir de terre de tels monuments. Mais aussi, plus curieusement, des connaissances astronomiques poussées, car les édifices les plus importants sont tous construits pour s’aligner sur la position de la Lune, à des instants particuliers de ses phases.

Le film explore les vestiges de ce vaste complexe, pour reconstruire la cité en images de synthèse, telle qu’elle était à l’époque de sa gloire. Nous reconstituons la ziggourat, révélant un sanctuaire d'un blanc étincelant à son sommet. Nous déterrons des squelettes macabres d'individus sacrifiés au roi. Et nous révélons les merveilles de l'ingénierie qui ont fait de cette ville l'une des premières, et des plus grandes, cités de l'histoire.

Un document réalisé par Sam Mortimore.