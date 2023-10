"Salariés hors normes : leur différence fait la différence" sur M6 jeudi 5 octobre 2023

À la suite de "La belle étincelle", M6 diffusera jeudi 5 octobre 2023 à 22:55 le documentaire inédit "Salariés hors normes : leur différence fait la différence" réalisé par Zaïna Izabachène.

Ils s’appellent Pierrot, Éléonore, Rémy ou Adeline et partagent le même rêve : celui de s’offrir une place de choix dans le monde du travail. Un parcours complexe mais essentiel pour ces jeunes adultes atteints de troubles autistiques ou porteurs de trisomie 21.

En France, seule 0,5 % de la population porteuse d’un handicap cognitif travaille en « milieu ordinaire », mais certains ont décidé de tordre le cou aux idées reçues et de se battre. Car du travail dépend l’intégration sociale et surtout l’autonomie : la fierté de gagner son salaire, la possibilité de vivre dans son propre appartement et peut-être même de fonder une famille. Qui sont ces hommes et ces femmes atteints de troubles cognitifs qui se battent pour travailler en milieu ordinaire ? Quels sont leurs obstacles ? Comment les entreprises s’organisent-elles pour embaucher et intégrer des personnes en situation de handicap ? Comment le mariage entreprise-handicap peut-il être une réussite ?

Au restaurant « La Belle Étincelle » à Paris, Pierrot est fier de servir les clients fidèles de l’établissement inclusif qui a inspiré la fiction du même nom. Après trois ans de formation en boulangerie, Adeline va intégrer pour la première fois une entreprise. Sera-t-elle à la hauteur de ce nouveau défi ?

Malgré un contrat à durée indéterminée chez Andros, Gaël doit se dépasser pour donner satisfaction sur un nouveau poste. Rémy, lui aussi salarié du géant agroalimentaire, peut désormais envisager de vivre seul grâce à l’autonomie qu’il est en train d’acquérir.

Enfin, Éléonore, conseillère municipale à Arras (Pas-de-Calais), souhaite ajouter une nouvelle corde à son arc en célébrant un mariage, une première en France pour cette jeune femme porteuse de trisomie 21.