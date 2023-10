"Au cœur des atolls de l'océan Indien - À bord d'une expédition scientifique" sur ARTE samedi 7 octobre 2023

Une équipe internationale de scientifiques part étudier l’impact du changement climatique sur les écosystèmes de l’océan Indien pour tenter d’appréhender l’avenir de la planète. Un document inédit à voir sur ARTE samedi 7 octobre 2023 à 20:55.

Dans l’immensité de l’océan Indien, de nombreux atolls, peu connus de l’homme, recèlent des trésors secrets, à commencer par l’incroyable biodiversité de leurs fonds marins.

Au départ du Cap, en Afrique du Sud, le navire Agulhas II se lance dans une expédition scientifique de six semaines pour explorer ces régions isolées avec, à son bord, des dizaines de biologistes et océanographes du monde entier, déterminés à mieux comprendre les conséquences de la pollution et du réchauffement climatique sur ces écosystèmes fragiles.

Sur l’atoll d’Aldabra, au nord de Madagascar, l’équipe étudie les tortues géantes ainsi que des espèces de coraux rares nichés au cœur des récifs.

Plus à l’est, le banc de Saya de Malha fait le bonheur des zoologues et taxonomistes : à l’aide de robots aquatiques, ils explorent une prairie sous-marine à 400 mètres de profondeur pour découvrir des êtres vivants jamais observés auparavant.

Sensibilisation politique

Outre l’enrichissement des connaissances scientifiques, l’objectif principal de cette expédition s’avère aussi éminemment politique : les données récoltées à l’issue du projet doivent sensibiliser les jeunes générations à la richesse des océans, mais également convaincre les États de la région de mettre en place des réserves naturelles et de réguler durablement l’exploitation des ressources.

En effet, si l’atoll d’Aldabra est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982, le banc de Saya de Malha ne bénéficie pour l’instant d’aucune mesure de protection, en dépit des bouleversements environnementaux liés à l’activité humaine depuis des décennies.