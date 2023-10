"Australie, la ruée vers l'or" : 2 épisodes inédits sur RMC Découverte dimanche 8 octobre 2023

Dimanche 8 octobre 2023 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédit de la 8ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

Le désert australien est riche en or. Un groupe de chercheurs est en mission pour le trouver !

Toutefois, la chasse à l'or dans cet environnement hostile n'est pas à prendre à la légère.

21:10 Épisode 13 Voyage dans le temps



Les Gold Devils font tourner leurs deux usines de récupération d'or au maximum de leur capacité, mais une série de revers, comme Mel qui tombe malade et leur chargeuse frontale qui tombe en panne, pourrait ruiner leurs plans.

Paul et Alex poursuivent leurs efforts et leur persévérance est récompensée par une coulée d'or qui leur remonte le moral.

Les Ferals souffrent d'une grave sécheresse d'or sur la concession de Kim North à Mount Shovel, alors qu'ils se battent pour atteindre un objectif hebdomadaire de 15 onces. L'équipe creuse une tranchée pour aider à localiser le tracé d'un ancien ruisseau et retrouver l'or. Mais le sol dur entrave leur chasse, les obligeant à faire appel à des marteaux-piqueurs pour tenter d'atteindre une parcelle d'or.

Jacqui et Andrew détectent le fameux ruisseau Cannibal sur les champs aurifères de Palmer River. Jacqui perd sa jarre d'or, ce qui oblige les deux hommes à faire de la détection de nuit pour tenter de la retrouver. Au cours de leurs recherches, Andrew trouve les affaires d'un ancien prospecteur du 19e siècle.

22:00 Épisode 14 Un nouvel espoir



Les Gold Devils quittent leur principale base d'opérations et retournent sur une ancienne concession qui a produit de nombreuses pépites et qui présentait des indices d'un récif aurifère. L'équipe espère lancer un deuxième projet et trouver un filon pour accélérer leur saison et atteindre leur objectif de 1000 onces.

Dans le nord tropical de l'Australie occidentale, Alan et Salty poussent leur aventure tout-terrain jusqu'à la limite pour atteindre un terrain vierge dans le paysage extrême du Kimberley. Le pinacle rocheux éloigné sera-t-il payant en or ou resteront-ils bloqués dans l'outback ?

Shane et sa nouvelle partenaire Kate tentent de maximiser leur récolte d'or sur la concession de Galah avant qu'elle ne soit vendue. Mais le problème est double lorsqu'ils essaient de faire fonctionner deux usines de traitement de l'eau en même temps et que l'eau s'épuise. Shane le plombier pourra-t-il résoudre le problème et leur permettre de retrouver de l'or ?