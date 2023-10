"Cléopâtre : l'histoire vraie derrière l'incroyable mythe" sur RMC Story lundi 9 octobre 2023

Lundi 9 octobre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera "Cléopâtre : l'histoire vraie derrière l'incroyable mythe", un documentaire inédit réalisé par Guilain Depardieu.

Plus de deux siècles après sa mort, Cléopâtre intrigue toujours. Dernière reine d’Égypte, Cléopâtre a marqué l’Histoire de sa légende. Énigmatique, sulfureuse, séductrice, c’est une femme aux mille visages dont la vie, comme la mort, sont entourés de mystères.

Sa légende en tant que femme fatale et sa destinée tragique sont bien connues, mais son histoire continue de susciter des théories intrigantes. En explorant son parcours, de son accession au trône d'Égypte à son alliance politique et amoureuse avec César puis Marc-Antoine, nous tentons de percer sa véritable identité. Comment a-t-elle réussi à accéder au pouvoir en dépit des dernières volontés de son père ? Comment a-t-elle évincé son frère et sa sœur ? Comment s'est-elle réellement suicidée ? Où se trouve son tombeau ?

Pour répondre à ces questions et décrypter le mythe de Cléopâtre, une équipe de cinq experts internationaux – égyptologues, historiens et archéologues – partagent leur expertise, accompagnée d'images de synthèse et de reconstitutions. Découvrez le véritable destin de Cléopâtre et plongez dans les recherches archéologiques visant à retrouver sa trace, cette figure historique aussi mythique que mystérieuse.

