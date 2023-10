"Nous les ouvriers" : fresque historique inédite diffusée sur France 2 mardi 10 octobre 2023 - Vidéo

Mardi 10 octobre 2023 à 21:10, France 2 diffusera "Nous les ouvrier", une fresque historique et passionnante sur les femmes et les hommes qui ont qui ont façonné la puissance industrielle et les acquis sociaux de notre pays

C’est l’histoire de femmes et d’hommes qui à la force de leurs bras ont façonné la puissance industrielle de la France. Longtemps, il y eut parmi eux des enfants. Souvent, on a dû faire appel à des immigrés pour venir faire tourner les usines. Tous se sont battus pour inventer les normes sociales de notre pays. Et aujourd’hui encore, chacun d’entre nous connaît, dans sa famille ou dans son entourage, un ouvrier.

Après le succès de Nous paysans et ses 5,5 millions de téléspectateurs, Fabien Béziat et Hugues Nancy retracent l’incroyable épopée des ouvriers français.

Grâce à des archives exceptionnelles et des témoignages bouleversants, cette grande fresque parcourt un siècle et demi d’histoire pour rendre hommage à ces femmes et à ces hommes trop souvent absents de nos mémoires et devenus presque invisibles alors que près d’un quart des Français sont des ouvriers.

Aujourd'hui, ce sont eux qui prennent la parole dans ce film collectif écrit en leur nom. Ouvriers d’hier et d’aujourd’hui, venus de tout le pays et de tous les corps de métier, nous racontent ainsi cette aventure industrielle dont ils resteront à jamais les héros.

Cette histoire est bien sûr la nôtre, celle d’une société entrée dans la modernité au rythme du monde ouvrier, avec ses luttes, ses crises et ses espérances.

Note d'intention de Fabien Béziat et Hugues Nancy, réalisateurs

Depuis plusieurs années, notre travail au plus près des archives nous permet de traverser les siècles à la rencontre de millions de visages anonymes qui nous interrogent sans cesse sur les bouleversements de l’histoire.

Dans L’épopée des gueules noires, nous avions recueilli la parole précieuse des derniers mineurs de fond, au milieu des carcasses décharnées des chevalements des puits de mines qui trouaient la terre noire des bassins du nord de la France. Dans Nous, paysans, il nous revenait de raconter la longue marche des paysans français, ces générations de familles rurales qui ont assisté impuissantes à leur disparition inéluctable dans nos campagnes.

Notre ambition reste la même au fil de nos réalisations : raconter une histoire populaire de la France grâce à un maillage entre des témoignages vibrants et des images d’archives puissantes qui nous projettent dans des mondes uniques, avec leurs codes, leurs rites et leur culture.

Pour ce nouveau projet, nous avons souhaité aller plus loin dans le récit de cette incroyable transformation de la société française au siècle dernier. Car raconter ce que représente pour l’histoire de notre pays « le siècle des ouvriers » exigeait selon nous de rendre un véritable hommage à ces femmes et à ces hommes dont on parle trop peu aujourd’hui, comme le soulignent certains des intervenants du film.

Assumer cet hommage, c’était d’abord oser une narration collective, au nom des ouvriers avec un « nous » englobant toutes les générations de ceux qui se sont succédé dans les usines depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Un récit pour témoigner comment, par un stupéfiant mouvement de balancier, nous sommes passés d’individus exploités au XIXe siècle à une communauté de destin devenue politiquement et socialement centrale au milieu du XXe siècle au moment de son apogée, jusqu’à la longue et douloureuse dissolution de leur monde.

Rendre hommage aux ouvriers, c’était ensuite rappeler – et donc montrer à l’image – que les ouvriers sont encore nombreux dans notre pays : plus de cinq millions. Leurs gestes et leurs savoir-faire ont traversé le temps et existent toujours dans le textile, dans le travail de la porcelaine, l’industrie automobile, les conserveries, la métallurgie…

Nous les ouvriers montre des femmes et des hommes au travail aujourd’hui tout en redonnant la parole à plusieurs générations de ces bâtisseurs anonymes, souvent silencieux, parfois invisibles, qui ont pourtant façonné la France telle que nous la connaissons.