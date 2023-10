"Chirurgie esthétique : nouveau corps pour une nouvelle vie" sur RMC Story mardi 10 octobre 2023 - Vidéo

Mardi 10 octobre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le premier numéro d'une nouvelle série documentaire inédite "Chirurgie esthétique : nouveau corps pour une nouvelle vie"

Dans chacun de ces documentaires, nous suivrons quatre témoins aux parcours de vie bien distincts, mais qui ont tous en commun la volonté de vivre une transformation physique pour se sentir mieux dans leurs corps. Pour eux, la chirurgie esthétique est la solution idéale pour prendre un nouveau départ.

L’origine de leur complexe est très variée, du simple défaut physique comme un nez que l’on n’aime pas, des seins tombants, un ventre déformé par les grossesses ou un amaigrissement massif, des cuisses que l’on trouve trop grosses, une calvitie précoce… c’est le plus courant en chirurgie esthétique. Mais parfois, c’est une malformation de naissance qui déforme le visage et nécessite une chirurgie réparatrice beaucoup plus complexe. Nous suivrons aussi une jeune femme qui veut faire reconstruire l’un de ses seins après un cancer. Ou de jeunes adultes en plein parcours de transition de genre, pour qui la chirurgie est une étape cruciale.

Tous en ont assez de subir un physique qui ne leur correspond pas. Alors, pour ces raisons différentes et très personnelles, ils ont décidé de se faire opérer. Et ils ont accepté de nous raconter leur histoire : avant, pendant et après ce qui sera sans aucun doute, la chirurgie de leur vie !

Dans ce premier numéro, nous suivrons :

Lulia, 34 ans, complexée par une poitrine qu'elle juge trop petite, souhaite se sentir mieux dans son corps à l'approche de son mariage.

Khadidja, 18 ans, atteinte du syndrome de Moebius qui se manifeste par une paralysie faciale du côté droit, souffre quotidiennement du regard des autres et place beaucoup d'espoirs dans l'opération pour retrouver confiance en elle.

Matthias, 22 ans, né dans un corps qui ne lui correspond pas, poursuit sa transition de genre entamée il y a quelques années en se faisant retirer sa poitrine.

Nadia, 40 ans, mère de quatre enfants, doit faire face à un tablier abdominal disgracieux et handicapant suite à une perte de poids très importante.