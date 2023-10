"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Porsche 911 Carrera 4S sur RMC Découverte mardi 10 octobre 2023

Mardi 10 octobre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 8ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la restauration d'une Porsche 911 Carrera 4S

Dans cette 8ème saison captivante, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques !

Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion.

Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix afin de réaliser des bénéfices exceptionnels !

Épisode 6 Porsche 911 Carrera 4S

La Porsche 911, quel passionné d'autos n'a pas rêvé d'en posséder une ? Ce mythe de l'automobile sportive est encore et toujours en production et fête cette année ses soixante ans ! Gerry en déniche une à bas prix mais Aurélien va avoir du boulot à la clé...

Il s'agit d'une 911 type 996 Carrera 4S de 2004. Le top de la sportive iconique, raffinée, rapide mais parfaitement utilisable au quotidien. En somme, la sportive bonne à tout faire, élégante, confortable et puissante ... Encore moderne mais déjà ancienne... Bref, la 996 Carrera 4S est un youngtimer en puissance dont la cote ne fait que monter.

Réfection et fiabilisation complète du moteur, débosselage sans peinture, intégration d'un système d'audio-navigation des plus modernes, changement des jantes... Aurélien et Gerry ont du pain sur la planche avant d'en tirer un bénéfice !