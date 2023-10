"Stéphane Plaza : voyage avec mon père" sur M6 mardi 10 octobre 2023

Découvrez Stéphane Plaza comme vous ne l’avez jamais vu dans le documentaire inédit "Stéphane Plaza : voyage avec mon père" diffusé sur M6 mardi 10 octobre 2023 à 22:25.

Stéphane Plaza, patron d’un réseau d’agences immobilières, animateur M6 et aussi comédien, avait déjà une vie bien remplie. Pour la première fois, il décide de partir en vacances seul avec son père Raymond, 90 ans, ancien coureur cycliste professionnel. Les deux hommes ont des univers radicalement opposés : Stéphane est une personnalité publique passionnée par l’immobilier, alors que son père ne jure que par le vélo…

Ce film documentaire est l’occasion d’en apprendre plus sur l’un des animateurs préférés des Français à travers des confessions inédites sur son enfance, la perte de sa maman, ses proches... Le spécialiste de l’immobilier se dévoilera et montrera une autre facette de lui dans le but de se reconnecter avec son père.

Entre émotion, confession, maladresses et fous rires, Stéphane Plaza et son père partageront ce moment hors du temps, tourné vers l’essentiel !

Cap sur la Martinique !

Entre pêche en haute-mer, découverte des délices de la gastronomie locale, rencontres avec des figures de l’île, dégustation de rhum ou encore cours de créole, ce voyage aux multiples péripéties sera l’occasion pour eux de découvrir la culture et les traditions antillaises et de se créer des souvenirs uniques. Une aventure riche en découvertes, en rire mais surtout en émotion !