"Le retour de l'inflation - Des causes aux conséquences" sur ARTE mardi 10 octobre 2023

De retour depuis plus d’un an, l’inflation nous touche de plein fouet. Ce documentaire, diffusé sur ARTE mardi 10 octobre 2023 à 22:30, éclaire les mécanismes d'un phénomène économique multifactoriel et esquisse des perspectives pour l’avenir.

Après les crises historiques des années 1930 et 1970, qui ont marqué le XXe siècle, le spectre de l’inflation n’a jamais totalement disparu en Occident. Si la hausse des prix constitue sa manifestation la plus évidente au quotidien – et touche bien plus durement les bas revenus –, ce phénomène aux causes et conséquences multiples s’avère autrement plus complexe.

Ressentie à l’échelle mondiale depuis plus d’un an, l’inflation actuelle résulte de la conjonction exceptionnelle de plusieurs facteurs : le ralentissement des chaînes de production pendant la pandémie de Covid-19 et la brusque reprise de la consommation qui lui a succédé, mais aussi l’augmentation des prix des matières premières, liée à la guerre en Ukraine.

Des gagnants et des perdants

Si une inflation maîtrisée n’a rien d’anormal dans une économie saine, quand devient-elle une menace pour sa stabilité ? Qui en profite et qui en souffre ? Comment la limiter ?

Pour explorer les mécanismes de l'inflation, ce documentaire éclairant donne la parole aux économistes français Natacha Valla et Éric Monnet, à l’historien britannique Adam Tooze ou encore à l’experte en nutrition Ertharin Cousin.

De Cologne à Paris, du Kansas jusqu’en Turquie, des citoyens ordinaires – fermiers, syndicalistes, acteurs de l’économie informelle –, frappés de plein fouet, témoignent aussi de l’impact sur leur vie d'un déséquilibre économique qui révèle la place prépondérante de l'argent dans nos sociétés.