"Pyramide noire : la mégastructure enfouie" sur RMC Découverte vendredi 13 octobre 2023

Vendredi 13 octobre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Pyramide noire : la mégastructure enfouie" un document inédit réalisé par Martin Beraud.

La pyramide noire est la dernière grande pyramide à avoir été construite sur le sol égyptien, près de sept siècles après le règne du pharaon Khéops. Et pourtant son architecture est un véritable désastre. Ce monument que l’on doit à Amenemhat III, cache dans ses profondeurs le réseau de tunnels le plus élaboré de toutes les pyramides… Mais l’édifice pourrait ne plus tenir très longtemps. Car la pyramide érigée 1800 ans avant notre ère semble avoir connu de graves problèmes de structure dès sa conception, provoquant siècle après siècle d’importantes fissures qui menacent ses fondations.

Située à Dahchour, la pyramide noire est aujourd’hui tellement délabrée qu’elle ressemble à une colline naturelle. Face à l’échec des bâtisseurs, son pharaon Amenemhat III choisira même de l’abandonner pour construire un second édifice. Cette pyramide Noire a été nommée ainsi en raison de son état de ruine et la couleur foncée de ses briques. Ses appartements funéraires, quasi labyrinthiques, sont parmi les plus étendus et incorporent des sépultures de reines.

Près de 4000 ans après sa construction, à l’aide d’un scanner LiDar miniature, des experts égyptologues tentent de comprendre pourquoi la pyramide Noire a été l’un des plus importants échecs des bâtisseurs. En scannant ses intérieurs, nous voyons très clairement des signes de consolidations et de nombreuses fractures qui montrent clairement que les constructeurs ont failli durant leur projet, négligeant le dimensionnement des fondations et des couvrements.

Bravant le danger d’un effondrement possible à tout instant, l’égyptologue Mark Lehner nous entraîne au cœur de ces fascinants souterrains qui abritent encore d’impressionnants secrets…

Découvrez les secrets de la pyramide noire, vendredi 13 octobre 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.