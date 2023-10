"Marche avec les loups" : un document de Jean-Michel Bertrand à voir sur ARTE samedi 14 octobre 2023

Des cols enneigés des Alpes aux massifs forestiers du Jura, l’obsession d’un homme parti sur les traces des loups pendant près de trois ans. Un hymne somptueux à la nature sauvage et à ses locataires vagabonds à découvrir sur ARTE samedi 14 octobre 2023 à 20:50.

C’est une quête aventureuse sur les traces des loups. Lesquels, après avoir disparu pendant près de quatre-vingts ans, retrouvent peu à peu leurs anciens territoires en France.

Pendant près de trois ans, des vallées des Hautes-Alpes aux massifs du Jura, Jean-Michel Bertrand a suivi par monts et par vaux la piste d’un jeune individu à l’heure où celui-ci doit s’affranchir de la meute pour conquérir en solitaire de nouveaux espaces et, peut-être, fonder à son tour une famille. Protégés et choyés lors de leur première année, les louveteaux sont confrontés à de multiples dangers quand ils entreprennent cet exil au long cours, à commencer par l’hostilité de leurs congénères sur les territoires qu’ils traversent.

À l’aide de caméras automatiques pour capter leurs mouvements jour et nuit, l’auteur se lance dans un patient pistage, entre bivouacs, crêtes enneigées et épais brouillards pour tenter de percer le mystère de cette errance aléatoire, qui éloigne parfois les loups jusqu’à 2 000 kilomètres de leur terre natale. Lors de son expédition, cet observateur passionné de la faune croise des lynx, bouquetins, chamois et marmottes, avant de trouver refuge dans une cabane forestière jurassienne où il fait une autre découverte : un vieux cahier où une amoureuse de la nature sauvage a consigné des années avant lui ses observations teintées de poésie.

Seigneurs indomptables

Dans des reliefs d’une beauté à couper le souffle, balayés par un vent glacial ou baignés de lumière estivale, ce voyage à la recherche du loup perdu prend l’allure d’une épopée.

En explorateur obsessionnel et attachant par ses tâtonnements, le cinéaste Jean-Michel Bertrand enquête par tous les temps pour comprendre le comportement erratique des loups, seigneurs indomptables des montagnes qui gardent leurs secrets.

Émaillé de formidables séquences – jeux des petits, rencontre d’un couple ou drolatique chasse au chevreuil –, ce road-movie en forme d’hymne somptueux à la nature questionne la cohabitation entre l'homme et l'animal sauvage, dans un environnement de plus en plus fragilisé.